Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί – Θα εκτίσει την ποινή ακόμη και αν ασκήσει έφεση

Σε πέντε χρόνια φυλάκιση, με αναστολή, καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί , για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της εκστρατείας του το 2007, από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον Νικολά Σαρκοζί, ένοχο για εγκληματική συνωμοσία (σύσταση συμμορίας) και τον αθώωσε από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και δωροληψίας.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του πρώην προέδρου και υπουργοί των κυβερνήσεών του.

Σημειώνεται ότι ο δικαστής διέταξε επίσης τον Σαρκοζί να καταβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Η εφημερίδα Le Monde εξηγεί ότι η καταδίκη του Σαρκοζί, συνοδευόμενη από προσωρινή εκτέλεση, σημαίνει ότι θα κληθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα του κοινοποιήσει την ημερομηνία φυλάκισής του.

Ενδεχόμενη έφεση, δεν θα αναστείλει την ποινή του, που σημαίνει ότι θα πάει στη φυλακή, έστω και προσωρινά.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου

Ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007.

Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Επταετή φυλάκιση ζήτησε ο εισαγγελέας

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρωην πρόεδρο,κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών».Δεν υπάρχουν “καμία απόδειξη”, “τίποτα”, “ούτε ένα λιβυκό σεντ”, “ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης”, είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.