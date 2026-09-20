Πέντε απλά βήματα για να έχετε μια αποτελεσματική επικοινωνία

Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωπες με μία διαφωνία ή μπλεγμένες σε έναν καβγά, είναι πάντα δελεαστικό να εστιάσουμε στο να κερδίσουμε με κάθε τρόπο τη διαμάχη και να αποδείξουμε πως έχουμε δίκιο. Αυτό είναι το μόνο ανθρώπινο. Εκείνο που πρέπει να έχετε κατά νου, όμως, στη διάρκεια μιας διαφωνίας δεν είναι απαραίτητα η νίκη. Μπορεί αυτή η ιδέα να σας ακούγεται παράλογη, αλλά όταν πρόκειται για συζητήσεις με αγαπημένα πρόσωπα ή συνεργάτες, θέλετε σίγουρα να εμπλακείτε σε κάτι πολύ έντονο που θα βάλει σε κίνδυνο τη σχέση σας; Οι δύσκολες συζητήσεις και οι διαφωνίες μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα εποικοδομητικές και να μας προσφέρουν τροφή για σκέψη και -ειδικά αν έχουμε εμείς δίκιο- να κάνουν ξεκάθαρη τη σωστή μας θέση, χωρίς εντάσεις και φωνές. Διαβάστε παρακάτω πέντε απλά βήματα που θα σας βοηθήσουν να έχετε μια εποικοδομητική διαφωνία.

Δείτε τη μεγάλη εικόνα

Το πρώτο βήμα για μια «πολιτισμένη» διαφωνία είναι να έχετε στο μυαλό σας τη «μεγάλη εικόνα». Ποιος είναι ο στόχος και των δύο πλευρών; Προσδιορίστε τον, ώστε να καταλάβετε ότι και οι δύο στοχεύετε στο ίδιο πράγμα. Και μην περιμένετε τη συμφωνία. Γενικά, πρέπει να παραδεχτούμε, πως το να αλλάξουμε τη γνώμη ενός άλλου ατόμου είναι πολύ δύσκολο. Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ιδέες σας και ακούστε τι έχει να πει η άλλη πλευρά, ώστε να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με ήρεμο τρόπο.

Ξεκαθαρίστε το γιατί διαφωνείτε

Πολύ συχνά βοηθά να λέτε ξεκάθαρα τον λόγο για τον οποίο διαφωνείτε. Είναι η ίδια τακτική που ακολουθούν οι δικηγόροι στις δικαστικές αίθουσες. Βοηθά, επίσης να ξεκινήσετε τον διάλογο με μία ειλικρινή δήλωση, όπως: «Νομίζω καταλαβαίνω το τι πιστεύεις και θέλω να σε ακούσω, αλλά άσε με να σου πω τι πιστεύω και εγώ».

Δώστε σημασία στα συναισθήματά σας

Πώς βιώνετε τη διαφωνία; Είστε ήρεμες και συζητάτε όμορφα; Μήπως αντιλαμβάνεστε πως η ένταση ανεβαίνει, καθώς δεν πιστεύετε αυτά που ακούτε; Δεν υπάρχει γρηγορότερος τρόπος για να ξεφύγει η συζήτηση από το να αφήσετε τα συναισθήματα σας να σας καταβάλλουν. Δώστε σημασία στο πώς νιώθετε, ώστε να καταφέρετε να το διαχειριστείτε, αλλά και στο συναίσθημα που εκπέμπει ο άλλος. «Οι άλλοι αντιλαμβάνονται εύκολα το πότε η έντασή σας ανεβαίνει. Το να είστε ήρεμες και να σκέφτεστε καθαρά είναι βασικό στοιχείο για κάθε αποτελεσματική επικοινωνία», σημειώνει η Dr. Gillian O’Shea Brown, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και ψυχοθεραπεύτρια.

Εστιάστε στον συνομιλητή

Οι άνθρωποι συχνά σταματούν να μας ακούνε, όταν δεν μπορούν να συσχετιστούν με όσα λέμε. Γι’ αυτό μην ξεχνάτε να εστιάζετε τη συζήτηση σε αυτούς. «Το να δείξουμε πώς και γιατί κάτι έχει σημασία σε σχέση με τη ζωή και την εμπειρία του ατόμου με το οποίο συζητάμε είναι ένα πραγματικά σημαντικό μέρος της πειθούς. Συνήθως δεν μπορούμε να το κάνουμε, επειδή βλέπουμε τη ζωή από τη δική μας οπτική γωνία. Αν καταφέρετε να το αλλάξετε είναι πιθανότερο να κερδίσετε και τη διαφωνία», ισχυρίζεται η πιστοποιημένη life coach, Jane Scudder.

Παρατηρήστε το περιβάλλον σας

Και όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε τους ανθρώπους που είναι γύρω σας. Μοιάζει να νιώθουν άβολα; Μήπως η δική τους ένταση είναι μεγαλύτερη και από τη δική σας; Τότε βρείτε μια λύση που θα αποφορτίσει τη στιγμή. Είναι προτιμότερο να μην συνεχίσετε, καθώς δεν ξέρετε πού μπορεί να καταλήξει η συζήτηση. Φέρτε στο προσκήνιο ένα θέμα που όλοι αγαπούν ή βάλτε τέλος στη διαφωνία ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι, πείτε: «Τέλος, με τα πολιτικά. Ας μιλήσουμε για το φαγητό».