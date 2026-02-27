Πεντακόσια νέα δέντρα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο campus του ΑΠΘ

Στην περαιτέρω ενίσχυση του «πράσινου» αποθέματος της πόλης προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με τη φύτευση 500 νέων δέντρων εντός του campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η παράδοση του νέου αυτού «πνεύμονα» πρασίνου πραγματοποιήθηκε στον χώρο μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη και του Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη.

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση με αγριοκερασιές, καλλωπιστικές δαμασκηνιές, κελτίδες, κέδρους και άλλα είδη δέντρων, τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν αισθητικά και περιβαλλοντικά το πανεπιστημιακό campus, προσφέροντας «ανάσες» οξυγόνου στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε δήλωση του τάχθηκε υπέρ ενός ανοιχτού και προσβάσιμου Πανεπιστημίου, τονίζοντας την περιβαλλοντική σημασία της δωρεάς και την εντατική προσπάθεια ενίσχυσης πρασίνου, με χιλιάδες νέες δενδροφυτεύσεις που υλοποιεί ο Δήμος: «Θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο χωρίς κάγκελα, που να είναι προσβάσιμο στην πανεπιστημιακή, στην εκπαιδευτική κοινότητα, που να το χαίρονται και οι πολίτες. Και εμείς, ως Δήμος, συνεισφέρουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από οξυγόνο και από πράσινο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο κ. Αγγελούδης, με τη συγκεκριμένη δράση, σπάει ένα σημαντικό ρεκόρ, καθώς μέσα σε μόλις δύο χρόνια η σημερινή Διοίκηση του Δήμου έχει φυτεύσει συνολικά 21.500 δέντρα. «Είχαν να φυτευτούν τόσες χιλιάδες δέντρα στην πόλη πάνω από 20 χρόνια. Αυτό με γεμίζει υπερηφάνεια» δήλωσε, ευχαριστώντας για τη συμβολή τους, την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας και τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Διαμαντάκη.

«Έχουμε αυξήσει το αστικό δάσος της πόλης μέχρι σήμερα και μέσα σε δύο χρόνια, κατά 40% και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους» σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Διαμαντάκης, προσθέτοντας ότι το επόμενο διάστημα ο Δήμος θα παραχωρήσει άλλα 500 δέντρα στο ΑΠΘ, για να ενισχύσουν τα 160 στρέμματα πρασίνου του campus.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας τον συμβολισμό της δράσης:

«Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο για αυτή τη σημαντική χειρονομία. Το Πανεπιστημιακό campus πρέπει να είναι το κέντρο που συμβολίζει την ένωση του Πανεπιστημίου, αυτού του “Μεγάλου Σχολείου” με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ελπίζω η πρωτοβουλία αυτή να αλλάξει τη φιλοσοφία με την οποία σκεφτόμαστε και για το Πανεπιστήμιο και γοα την πόλη μας».

Η προμήθεια των 500 δέντρων αποτέλεσε χορηγία της ΤΕΡΝΑ Α.Ε, στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.