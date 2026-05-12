Πεντάγωνο: Στα 29 δισ. δολάρια έφτασε το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει φτάσει τα 29 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ενημέρωση ανώτερου αξιωματούχου του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο την Τρίτη, καταγράφοντας αύξηση 4 δισ. δολαρίων σε σχέση με την προηγούμενη επίσημη εκτίμηση στα τέλη Απριλίου.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος εκτελεί χρέη οικονομικού διευθυντή του Πενταγώνου, ανέφερε ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα κόστη επισκευής και αντικατάστασης στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

Η ενημέρωση δόθηκε σε συνεδρίαση επιτροπής του Κογκρέσου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να δέχεται πιέσεις για τη χρηματοδότηση και τη διάρκεια της στρατιωτικής εμπλοκής.