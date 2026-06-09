Πέμπτη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή οινική έκθεση London Wine Fair 2026

Με δυναμική παρουσία για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στη διεθνή οινική έκθεση London Wine Fair 2026 (18-20 Μαΐου 2026) στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική της για την εξωστρέφεια και την προώθηση της ποιότητας και της μοναδικότητας των εξαιρετικών τοπικών οίνων και αποσταγμάτων.

Η London Wine Fair αποτελεί τη σημαντικότερη έκθεση του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία από τις πλέον επιδραστικές διεθνώς, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον δικτύωσης μεταξύ παραγωγών, διανομέων, αγοραστών και επαγγελματιών της αγοράς οίνου και αποσταγμάτων. Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις της μετά την πανδημία, με ενίσχυση της συμμετοχής εκθετών, της συνολικής εκθεσιακής επιφάνειας και της επισκεψιμότητας.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύχθηκε σε κεντρικό και ιδιαίτερα προβεβλημένο χώρο του εθνικού περιπτέρου της Ελλάδας, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό εμπορικών επισκεπτών. Μεταξύ αυτών καταγράφηκε παρουσία εκπροσώπων μεγάλων διεθνών εταιρειών και δικτύων διανομής, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό ενδιαφέρον για τα προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας. Το περίπτερο επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννης Τσαούσης, η Γενική Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ Παρασκευή Καμπούρογλου και η Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ’ Χρυσάνθη Βασιλοπούλου, καθώς και πολλοί εμπορικοί επισκέπτες.

«Συνεχίζουμε με συνέπεια και σταθερότητα την προβολή και προώθηση των τοπικών οίνων και αποσταγμάτων, με τη συμμετοχή μας στις μεγαλύτερες και πιο αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκές εκθέσεις του οινικού κλάδου, καθώς και με τη διοργάνωση στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων με επιλεγμένους επαγγελματίες. Από την αρχή της χρονιάς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε δυναμικά στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας κρίσιμες αγορές και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ελληνικού αμπελώνα και των εξαιρετικών τοπικών κρασιών. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη διοργάνωση επιχειρηματικής συνάντησης Γάλλων αγοραστών με οινοποιεία της Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα τοπικά οινοποιεία της περιοχής μας να παρουσιάσουν μοναδικές ετικέτες και ξεχωριστά κρασιά, με αυθεντικά ελληνικό χαρακτήρα», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αγορές οίνου διεθνώς, αποτελώντας κομβικό σημείο επιρροής για μια σειρά από μεγάλες αγορές παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της 45ης διοργάνωσης της London Wine Fair, παρουσιάστηκαν χιλιάδες προϊόντα από περισσότερες από 40 χώρες, ενώ η Ελλάδα ήταν μία από τις πέντε πιο δημοφιλείς χώρες για τους επαγγελματίες επισκέπτες και την αναζήτηση οινικών προϊόντων, καταλαμβάνοντας μία θέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση, διαμορφώθηκε ειδικός χώρος γευσιγνωσίας (Wine Bar), όπου παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικές ετικέτες των συμμετεχόντων οινοποιείων, ενώ οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσω εξειδικευμένου έντυπου υλικού. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε θεματική παρουσίαση ελληνικών οίνων από τον Master of Wine Demetri Walters, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίας γευσιγνωσίας (masterclass session), με τίτλο «Greece – Meet The locals».

Η London Wine Fair, η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη δικτύωση τοπικών παραγωγών από όλο τον κόσμο με διανομείς, χονδρεμπόρους, αγοραστές supermarket, κάβες, λιανοπωλητές, HORECA και συλλέκτες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των εκθετών σημείωσε αύξηση 9%, ενώ η έκταση των περιπτέρων αυξήθηκε κατά 13% συνολικά. Ο αριθμός των επισκεπτών κατέγραψε αύξηση 8,2% για όλη τη διάρκεια του τριημέρου της London Wine Fair, ξεπερνώντας το όριο των 10.000 επισκεπτών για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια και καταδεικνύοντας τη δυναμική της έκθεσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες χώρες κατανάλωσης κρασιού παγκοσμίως και αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά χώρα εισαγωγών οίνου διεθνώς, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την αγορά της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Χονγκ Κονγκ & της Κίνας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. H φετινή 45η έκδοση της London Wine Fair παρουσίασε αξιοσημείωτη ποικιλομορφία, με 3.900 καταχωρημένα προϊόντα από περισσότερες από 40 χώρες.

Η εκθεσιακή παρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κεντρικό χώρο της έκθεσης προσέλκυσε περισσότερους από 1.000 επισκέπτες και κατέγραψε αγοραστές από μεγάλες εταιρείες (Waitrose, Sainsbury’s, Aldi, Hatch Mansfield, Mentzendorff, Friarwood κ.ά). Στο Wine Bar που λειτούργησε στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν συγκεντρωμένα τρία αντιπροσωπευτικά κρασιά από κάθε οινοποιείο της ελληνικής συμμετοχής. Όλα τα κρασιά των wine Bar συμπεριλήφθηκαν σε ειδικό οδηγό με πληροφορίες για την κάθε ετικέτα, καθώς και για το αντίστοιχο οινοποιείο.

Πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας