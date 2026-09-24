Πέλλα: Προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη και συνελήφθη

Από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, συνελήφθη χθες (23 Σεπτεμβρίου 2026) σε περιοχή της Πέλλας, ένας άνδρας, για προσπάθεια εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, γυναίκα συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενη τη λογίστρια και ισχυρίστηκε ότι δήθεν της έχει επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία και έπρεπε να παραδώσει σε συνεργάτη του τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, για να φωτογραφηθούν.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων εντοπίστηκε ο ημεδαπός άνδρας, από περιπολούντες αστυνομικούς, τη στιγμή που προσέγγιζε την οικία και συνελήφθη. Επίσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ημεδαπού συνεργού του, ο οποίος επέβαινε σε όχημα που τον ανέμενε σε κοντινό σημείο.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

· Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

· Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

· Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

ΠΗΓΗ: ΓΠΑΔ Κεντρικής Μακεδονίας