Πέλλα: Μέχρι αύριο η παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσων στην γέφυρα Λουδία

Παρατείνονται μέχρι και αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου και ώρα 9 το πρωΐ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Λουδία της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Σταυρού που είχαν αποφασιστεί αρχικά να ισχύσουν από τις 24 Ιουλίου μέχρι σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δυτικό τμήμα της γέφυρας, σε όλο το μήκος της και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και στις 2 κατευθύνσεις από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη.

Επιπλέον για το ίδιο χρονικό διάστημα θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων άνω των 10 τόνων και ως εναλλακτική διαδρομή προτείνεται μέσω: