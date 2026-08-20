Πέλλα: Με το κόλπο «κλέφτες κι αστυνόμοι» πήραν 15.000 ευρώ και λίρες από 78χρονη

Στη σύλληψη ενός 48χρονου για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης προχώρησαν οι αρχές σε περιοχή της Πέλλας την Τετάρτη, καθώς με συνεργούς του απέσπασαν 15.000 ευρώ και τρεις χρυσές λίρες, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την προστασία της από επιτήδειους.

Σύμφωνα με τις αρχές, το απόγευμα της 18ης Αυγούστου συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε στην 78χρονη και την απείλησε. Στη συνέχεια, μία γυναίκα συνεργός τους επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενη την αστυνομικό.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ήθελε να την προστατεύσει από επιτήδειους που απειλούν πολίτες και την έπεισε να συγκεντρώσει όσα χρήματα είχε στο σπίτι της και να τα παραδώσει σε συνεργό της. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 15.000 ευρώ και τρεις χρυσές λίρες, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρέλαβε ο άνδρας που συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 930 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό του ως μέσο τέλεσης της απάτης.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.