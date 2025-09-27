Πέλλα: Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις απάτης με τη μέθοδο του λογιστή που έγιναν σε μία ημέρα – Οι απατεώνες απέσπασαν 18.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 17.750 ευρώ

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις απάτης που έλαβαν χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 σε περιοχές της Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργοί του προαναφερόμενου άνδρα, τηλεφώνησαν σε τρεις γυναίκες σε περιοχές της Πέλλας προσποιούμενοι τον λογιστή.

Με το πρόσχημα κυρίως ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν στο σπίτι πρέπει δήθεν να εκτιμηθούν, τις έπεισαν να τα συγκεντρώσουν προκειμένου να τα παραδώσουν σε υποτιθέμενο συνεργάτη τους.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ, κοσμήματα και λίρες, αξίας 17.750 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων, τα οποία παρέλαβε ο ανωτέρω άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.