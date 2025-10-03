Πέλλα: Αποκαλύφθηκε η παράνομη δράση δήθεν λογιστών που άρπαξαν από δύο ηλικιωμένες κοσμήματα αξίας 7.500 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, δύο τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο ηλικιωμένων γυναικών, που έγιναν τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου του 2025, σε περιοχές της Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, όπου, ο ένας εξ αυτών, είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για προσπάθεια εξαπάτησης ηλικιωμένου στην Πέλλα και, σε βάρος του δεύτερου, είχε σχηματιστεί δικογραφία (σχετικό το από 24-9-2025 Δελτίο Τύπου μας).

Ειδικότερα, συνεργοί τους τηλεφώνησαν στις δύο γυναίκες προσποιούμενοι τον λογιστή και ισχυρίστηκαν ότι τα κοσμήματα που έχουν στο σπίτι πρέπει να καταγραφούν και θα έρθει συνεργάτης τους να τα παραλάβει, δήθεν για να τα φωτογραφήσει.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από τις ηλικιωμένες κοσμήματα, συνολικής αξίας 7.500 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά: