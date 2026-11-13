Πειραιάς: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής σε δημοτικό σχολείο

Τμήμα της οροφής κατέρρευσε χθες, Πέμπτη (12/11) σε δημοτικό σχολείο στον Πειραιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 15:30 όταν ένα μεγάλο κομμάτι έπεσε από την οροφή του σχολείου την ώρα του ολοήμερου.

Οι μαθητές ευτυχώς βρίσκονταν στο προαύλιο και γι’ αυτό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Παρά το συμβάν, το σχολείο λειτουργεί κανονικά σήμερα, Παρασκευή (13/11), καθώς οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε άλλη αίθουσα.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά από τον δήμο Πειραιά:

Την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεών του.

Τη διενέργεια άμεσου, ολοκληρωμένου και ουσιαστικού τεχνικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς.

Την αποκατάσταση όλων των διαπιστωμένων προβλημάτων και επικινδυνοτήτων.

Την επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών ότι το σχολικό κτίριο είναι απολύτως ασφαλές και κατάλληλο για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τονίζει ότι είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του δήμου Πειραιά, τόσο από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη διεύθυνση του σχολείου