ΠΕΔΚΜ: Τέλος χρόνου για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Ο νόμος θα εφαρμοστεί για όλους και οι ιδιοκτήτες να φροντίσουν για την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο νόμος για τα ακαθάριστα οικόπεδα θα εφαρμοστεί και πως όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και το φετινό καλοκαίρι έστειλε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ, με αφορμή ότι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων, γνωστοποίησε ότι αρχίζει «σαφάρι» ελέγχων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία.

«Από αυτή τη στιγμή κάθε κατεργάρης μπαίνει στον πάγκο του. Και οι Δήμοι και οι πολίτες και η Πολιτεία, πρέπει ο καθένας να αναλάβουν τις ευθύνες του, γιατί το καλοκαίρι θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε εναλλαγή βροχών και ηλιοφάνειας, τα χόρτα έχουν μεγαλώσει παντού, υπάρχουν συνθήκες δύσκολες και οι θερμοκρασίες ήδη ανέβηκαν πολύ», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους ιδιοκτήτες να καθαρίζουν με επιμέλεια τα οικόπεδά τους και να φροντίσουν για την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, όπως ορίζει ο νόμος ή να ειδοποιήσουν τον οικείο Δήμο για να την περισυλλέξει.

Ο κ. Καϊτεζίδης ανέφερε ακόμη ότι οι Δήμοι θα ανταποκριθούν και με περιπολίες και με διασταύρωση των καταγγελιών και θα κάνουν έλεγχο για όλες αυτές τις περιπτώσεις. «Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε, ώστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι ήσυχο και ασφαλές κυρίως γιατί πραγματικά η αμέλειά μας μπορεί να είναι πάρα πολύ καταστροφική για τις πόλεις μας».

Χωρίς χρηματοδότηση οι Δήμοι

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ αναφέρθηκε και στο μείζον ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων και της στελέχωσής τους με προσωπικό, την ώρα μάλιστα που καλούνται για άλλη μια φορά να ολοκληρώσουν ένα τιτάνιο έργο.

«Χρηματοδότηση δεν έχουμε, καθώς η πολιτεία για μια ακόμη φορά δεν είναι γενναιόδωρη προς την αυτοδιοίκηση», είπε, ενώ σχολίασε ότι τα ποσά που κατανεμήθηκαν για την Πολιτική Προστασία είναι απολύτως ανεπαρκή. «Μελαγχολούμε με αυτά που βλέπουμε. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί», επισήμανε και πρόσθεσε ότι ο Δήμος του Πυλαίας -Χορτιάτη και άλλοι έχουν επιστρατεύσει ακόμα και εθελοντές για να συνδράμουν στην όλη προσπάθεια».

Για το θέμα των καταγγελιών, ο κ. Καϊτεζίδης σημείωσε ότι αξιοποιούνται, όπως αξιοποιείται και η συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να μπορούν από κοινού να βρίσκονται στο πεδίο.

Ψηφίζεται ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ αναφέρθηκε και στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος, όπως γνωστοποίησε, ψηφίζεται την ερχόμενη Παρασκευή από τη Βουλή και θα έχει ΦΕΚ.

«Ενημερωθήκαμε από τον Υπουργό εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο μιας μακράς διαδικασίας. Μιας διαδικασίας που είχε ουσιαστικό διάλογο με την Αυτοδιοίκηση και με αρκετές προτάσεις της να έχουν ενσωματωθεί στον νέο Κώδικα.

«Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε έναν νέο Κώδικα και να αξιοποιήσουμε όποια καινοτόμα και σύγχρονη διάταξη έχει για το αύριο των πόλεων μας», σημείωσε ο κ. Καϊτεζίδης.

Αναφέρθηκε όμως και στο θέμα των Δημαιρεσιών στους Δήμους για την ανάδειξη νέων προεδρείων στα Δημοτικά Συμβούλια και των μελών των Επιτροπών, οι οποίες, όπως είπε, θα διεξαχθούν από 1η έως 7 Ιουλίου 2026.

Η ΠΕΔΚΜ στηρίζει τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Ημαθίας – Έδεσσας

Σε άλλο θέμα, το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ συμφώνησε με το αίτημα της πρωτοβουλίας «Ενεργών Πολιτών Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Νάουσας, Σκύδρας και Έδεσσας» για τη δημιουργία σύγχρονης, ηλεκτροκίνητης προαστιακής σιδηροδρομικής σύνδεσης που θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Ημαθία και την Πέλλα (Έδεσσα), αίτημα που έχουν καταθέσει 175.733 πολίτες της περιοχής και έχουν εκδοθεί 42 σχετικά ψηφίσματα φορέων από του γειτονικούς νομούς.

Το θέμα, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ, έθεσε ο εκπρόσωπος της Ομάδας Ενεργών Πολιτών Αλεξάνδρειας και Βέροιας, Γιώργος Μαυρίδης που ζήτησε να προχωρήσει η ηλεκτροδότηση για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση,μέσω του ήδη υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου και των υπαρχουσών υποδομών του, ως συνέχεια ενός σύγχρονου ηλεκτροδοτούμενου Προαστιακού.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης τόνισε ότι είναι ένα ώριμο έργο με ώριμες χρηματοοικονομικές μελέτες, ενώ διαθέτει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις. «Όπου μπορεί να πάει δρόμος σε μια κοινωνία, σε έναν δήμο, σε μια περιοχή όπου μπορεί να πάει μέσον σταθερής τροχιάς, η ΠΕΔKM μόνο συμπαράσταση μπορεί να εκφράσει και να είναι αλληλέγγυα στο αίτημά σας» τόνισε και εξέφρασε την υποστήριξη της ΠΕΔ στο αίτημα για ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για έργο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είχε παγώσει από την περίοδο των μνημονίων. Τις μελέτες είχε εκπονήσει ο ΟΣΕ προ δεκαετίας και το έργο τότε είχε προϋπολογισμό ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ. Το έργο, σύμφωνα με τις ομάδες πολιτών, ήταν ώριμο, προτεινόμενο από το Υπερταμείο στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με έτοιμα χρήματα.

*Ακόμη, το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ συμφώνησε με την πρόταση που κατέθεσε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος για την τεχνική στήριξη των μικρών Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ολοκληρώσουν μελέτες για έργα. Ο πρόεδρος κ. Καϊτεζίδης απάντησε θετικά, λέγοντας ότι η ΠΕΔΚΜ θα αποστείλει πρόσκληση στους Δήμους αυτούς, ώστε να υπάρξει συνεργασία σε θέματα για τα οποία χρειάζονται βοήθεια.

Tέλος, το Δ.Σ συζήτησε το θέμα που αφορά στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων, αναφορικά με την ανάγκη επιπρόσθετης χρηματοδότησης από την Πολιτεία για την κάλυψη του επιπλέον μισθολογικού κόστους (αναδρομικών και μισθολογικών ωριμάνσεων). Ακολούθως συζητήθηκε η ανάγκη κεντρικής παρέμβασης για το Ν. 4759/2020, που διαμορφώνει ένα ασφυκτικό χρονικά και οικονομικά πλαίσιο για τους Δήμους, για την περίπτωση επανυποβολής της άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Πρόκειται για Δήμους που ακόμη και αν έχουν καταβάλλει στο ακέραιο τις δικές τους υποχρεώσεις, καλούνται, πολύ συχνά, αντιμέτωποι με δικαστικές διενέξεις και καθυστερήσεις, να καταβάλουν αποζημιώσεις παροδίων ιδιοκτητών για απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων.