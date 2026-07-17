ΠΕΔΚΜ: Συμμαχία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης για άμεση λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών

Την ανάγκη να υπάρξει ενωμένη διεκδίκηση, μεταξύ των Δήμων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης για την επίλυση του καυτού προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών στην Π.Ε Θεσσαλονίκης ανέδειξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΜΑ-Θ, υπό τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Στη σύσκεψη, για την οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), παρέστησαν ο πρόεδρος του οργάνου και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης και οι δήμαρχοι Θέρμης και Νεάπολης – Συκεών, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Σίμος Δανιηλίδης.

Ο υφυπουργός κ. Γκιουλέκας, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης και οι δήμαρχοι ενώνουν δυνάμεις, προκειμένου να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να δοθεί άμεσα λύση στο σοβαρό πρόβλημα που ανέκυψε με τη μεταφορά 16.500 μαθητών στην Π.Ε Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο από τον προσεχή Σεπτέμβριο, καθώς κηρύχθηκαν άγονοι και οι δυο διαγωνισμοί της Περιφέρειας για την ανάθεση της έργου της μεταφοράς των μαθητών.

Όπως γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Γιουτίκας, που εισηγήθηκε το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ, έχει δημιουργηθεί πλήρες αδιέξοδο, επειδή ο αλγόριθμος βάσει του οποίου υπολογίζεται η αποζημίωση των λεωφορειούχων, παραμένει καθηλωμένος εδώ και 13 χρόνια και δεν υπολογίζει την αύξηση που αντιμετωπίζουν στα λειτουργικά τους κόστη.

Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε να μεταφέρει τις προτάσεις που κατέθεσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι δήμαρχοι στα συναρμόδια Υπουργεία, ενώ ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη με την συμμετοχή και των ιδιοκτητών λεωφορείων.

«Υπάρχει διάθεση από όλους για συνεργασία με τον υφυπουργό Εσωτερικών Κώστα Γκιουλέκα, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δημάρχους για να δοθεί λύση στο πρόβλημα, πριν από τον Σεπτέμβριο που αρχίζει η σχολική χρονιά», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης.

«Συζητήσαμε», πρόσθεσε, «συγκεκριμένα δυο, τρία σενάρια και θα τα ξανασυζητήσουμε, εντός της επόμενης εβδομάδας με τη συμμετοχή και των ιδιοκτητών των λεωφορείων, ώστε να δοθεί επιτέλους λύση».

Γκιουλέκας: Να λύσουμε το θέμα πριν γίνει πρόβλημα

Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, αναφέρθηκε στην εκτενή συζήτησή του με τους δημάρχους για το ακανθώδες ζήτημα της μεταφοράς περίπου 16.500 μαθητών με τη νέα σχολική περίοδο.

«Επειδή δύο διαγωνισμοί για τη μεταφορά των μαθητών κηρύχθηκαν άγονοι, ο αντιπεριφερειάρχης και οι Δήμαρχοι έθεσαν το θέμα αυτό για να το δούμε από κοινού, η Περιφέρεια, η ΠΕΔΚΜ και από την πλευρά μας η κεντρική κυβέρνηση πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μία λύση για να λειτουργήσουν όλα ομαλά», υπογράμμισε.

Γνωστοποίησε ότι οι προτάσεις που ακούστηκαν από την πλευρά της Περιφέρειας και των Δημάρχων θα μεταφερθούν άμεσα στους συναρμόδιους υπουργούς, για να τις εξετάσουν και ενδεχομένως, όπως είπε, ο κ. Γκιουλέκας, θα υπάρξει νεότερη συνάντηση τις επόμενες ημέρες.

«Ψάχνουμε να βρούμε λύση. Θα είμαστε έτοιμοι εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα πριν γίνει πρόβλημα. Άλλωστε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά μας να μεταφέρονται στα σχολεία χωρίς προβλήματα»

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας σημείωσε ότι το ενδεχόμενο τον Σεπτέμβριο να μείνουν χωρίς μεταφορά 16.500 μαθητές είναι δυστυχώς ορατός.

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση του θέματος και την πρόταση που κατέθεσε στους εμπλεκόμενους φορείς να αυξηθεί η ελάχιστη αποζημίωση των 10 χιλιομέτρων στα 12 χιλιόμετρα, δεδομένου ότι ο αλγόριθμος με τον οποίο υπολογίζεται η αποζημίωση δεν μπορεί να αλλάξει.

«Δεν έχουμε πολύ καιρό, αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορώ πραγματικά να διανοηθώ ότι υπάρχει περίπτωση σε δύο μήνες από σήμερα να ξεκινήσουν τα σχολεία και να μείνουν 16.500 μαθητές εκ των οποίων οι 1.200 άτομα με αναπηρία χωρίς μεταφορά», σχολίασε ο αντιπεριφερειάρχης.