ΠΕΔΚΜ: Στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και των εργαζομένων τους

Μήνυμα για τη στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και τη συνέχιση της λειτουργίας τους, καθώς αποτελούν στήριγμα για χιλιάδες οικογένειες, έστειλε η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ),τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταστεί τα πιο σημαντικά προγράμματα που υλοποιούν οι Δήμοι.

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ, στην οποία παρέστησαν εργαζόμενοι στις δομές και εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, με τους δημάρχους να εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στο αίτημά τους για ασφάλεια και σταθερή εργασία, σημειώνοντας ότι το προσωπικό αυτό παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι οι Δήμοι στηρίζουν τον αγώνα των εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές, καθώς, όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τα πιο σημαντικά προγράμματα που υλοποιούν οι Δήμοι.

«Είναι τα πιο σημαντικά, ακριβώς γιατί περίσσεψε η δυστυχία γύρω μας, στις τοπικές κοινωνίες. Άνθρωποι βρίσκονται σε δύσκολη θέση και οι Δήμοι βρίσκονται κοντύτερα από κάθε άλλο θεσμό, κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους» σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ.

«Θέλουμε», πρόσθεσε, «να υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους και ασφάλεια και σταθερότητα στην εργασιακή τους σχέση, ώστε να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα σε αυτό τον υπεύθυνο ρόλο τους».

«Εμείς, σταθερά υποστηρίζουμε τις σταθερές και διαρκείς σχέσεις με προοπτική για τους εργαζόμενους. Είμαστε στο πλευρό τους και καλούμε και την Πολιτεία να στηρίξει τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, γιατί ο τελικός αντίκτυπος είναι υπέρ των Δήμων αλλά και υπέρ της Πολιτείας, για να μπορούμε να παρέχουμε στις ευαίσθητες αυτές ομάδες πληθυσμού υπηρεσίες αντάξιες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας» υπογράμμισε ο κ. Καϊτεζίδης.

Στα αιτήματα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των Δήμων αναφέρθηκε στην παρέμβασή της η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, Κλεοπάτρα Χοροζίδη, τονίζοντας ότι «για μας είναι κόκκινη γραμμή η μόνιμη και σταθερή δουλειά». Σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, ώστε να αποτραπούν απολύσεις προσωπικού από τις δομές, ενώ γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε αναμονή της συνάντησης της ΠΟΕ – ΟΤΑ και των συνδικάτων με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο στα μέσα Μαϊου, για την παρουσίαση του τελικού σχεδίου που αφορά στο νέο καθεστώς χρηματοδότησης και απασχόλησης του προσωπικού.

Έρευνα για τις σχολικές επιτροπές

Έρευνα για τις επιπτώσεις στους Δήμους από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών στις 29 Ιουνίου 2024, με τις αρμοδιότητές τους να ασκούνται πλέον από τον οικείο δήμο με βάση το ν. 5056/2023 ανέθεσε η ΠΕΔΚΜ, σε μια προσπάθεια να αποτιμηθεί συνολικά το θέμα της μετάβασης από το προηγούμενο καθεστώς στο σημερινό.

Είναι μάλιστα η πρώτη ΠΕΔ στη χώρα που προχώρησε σε μια τέτοια μελέτη, καθώς επεξεργάστηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο διακινήθηκε στους 38 Δήμους μέλη της, για τη διεξαγωγή της έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας η εφαρμογή του Νόμου 5056/2023 δεν οδήγησε σε μία απλή περίοδο προσαρμογής, αλλά σε μια δομική, διοικητική δυσλειτουργία, ενώ αποδεικνύει ότι ο δογματικός συγκεντρωτισμός είναι ασύμβατος µε τις ανάγκες ενός σύγχρονου, ζωντανού σχολείου.

Το 92,3% των ερωτηθέντων (αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη της εκπαίδευσης) προσδιορίζει την τεράστια αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου ως το θεμελιώδες πρόβλημα, το 75,4% διαπιστώνει ότι οι χρονοβόρες δημοτικές διαδικασίες αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο, ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν κάνει χρήση του θεσμού της πάγιας προκαταβολής.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αποκαλύπτει η έρευνα είναι η μετατροπή της δημόσιας εκπαίδευσης σε ένα σύστημα πολλών ταχυτήτων, ενώ η ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατέστη απόλυτη συνάρτηση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής ισχύος του εκάστοτε Δήµου.

Επίσης, η έρευνα αναφέρεται και στους κινδύνους ενίσχυσης Εκπαιδευτικών Ανισοτήτων, καταλήγοντας σε Δήμους με Διοικητική και Οικονομική Ανισότητα. Στο πρώτο εντάσσονται μικροί Δήμοι, που με βάση τα αποτελέσματα, μαστίζονται από ακραία υποστελέχωση, ενώ οι μεγάλοιαστικοί Δήμοι μπορούν ναδιεκπεραιώσουν ένα διαγωνισμό, σεαντίθεση με τον μικρό που παραλύει. Στηδεύτερη κατηγορία οι οικονομικά εύρωστοι Δήμοι, φαίνεται ότι συμπληρώνουν τη διαφορά από ίδια έσοδα, εξασφαλίζοντας θέρμανση και συντήρηση.

Ένας ακόμη κίνδυνος, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι η άτυπη ιδιωτικοποίηση, καθώς οι Σύλλογοι Γονέων αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για αγορές, δημιουργώντας σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης, τόνισε ότι τελικά η μεταρρύθμιση στις Σχολικές Επιτροπές δεν προσέθεσε τίποτα, αντίθετα, είπε, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα παρά έλυσε.

«Μπορούσαν να λύνουν προβλήματα καθημερινότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα, στα σχολεία μας. Αν’ αυτού με την μεταρρύθμιση έχει φορτωθεί μια υπέρμετρη γραφειοκρατία ο Δήμος.

Είναι χιλιάδες τα εντάλματα τα οποία έρχονται, αξιολογούνται από την οικονομική υπηρεσία που ήδη είναι υποστελεχωμένη σε όλους τους Δήμους της χώρας. Η μέση τιμή αυτών των ενταλμάτων είναι από 5 έως 10 ευρώ, για τέτοιο πράγμα μιλά. Όλο αυτό είναι τουλάχιστον μη λειτουργικό, είναι μια υπέρμετρη γραφειοκρατία» υπογράμμισε.

Συνεργασία ΑΠΘ – ΠΕΔΚΜ για σύσταση έδρας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε άλλο θέμα, το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ ενέκρινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την ίδρυση επώνυμης έδρας με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Η Έδρα, θα αποτελεί ακαδημαϊκή και ερευνητική δομή ειδικού σκοπού, ενταγμένη οργανικά και λειτουργικά στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με αποστολή την ανάπτυξη, υποστήριξη και προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιμόρφωσης και της τεκμηρίωσης σε ζητήματα που άπτονται της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της χωρικής διακυβέρνησης και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Θα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αναπτύσσει το έργο της στο πεδίο: