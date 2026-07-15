ΠΕΔΚΜ: Η μεταφορά των μαθητών κεκτημένο αδιαπραγμάτευτο – Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να ενισχύσει οικονομικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί

Την παρέμβασή της προς τα συναρμόδια Υπουργεία για το μείζον ζήτημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών της Π.Ε Θεσσαλονίκης, που κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο από τον προσεχή Σεπτέμβριο, αποφάσισε ομόφωνα η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), προκειμένου να αυξηθεί η αποζημίωση των επαγγελματιών λεωφορειούχων που θα αναλάβουν την μετακίνηση των παιδιών, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί που σήμερα απέβησαν άγονοι.

Το θέμα εισηγήθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ενημερώνοντας τους δημάρχους ότι κηρύχθηκε άγονος και ο δεύτερος διαγωνισμός για την ανάθεση της έργου της μεταφοράς των μαθητών. Ο ίδιος έκανε λόγο για πλήρες αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, εξηγώντας ότι ο αλγόριθμος βάσει του οποίου υπολογίζεται η αποζημίωση των λεωφορειούχων, παραμένει καθηλωμένος εδώ και 13 χρόνια και δεν υπολογίζει την αύξηση που αντιμετωπίζουν στα λειτουργικά τους κόστη.

Ανέφερε ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν υπήρξε ενδιαφέρον συμμετοχής στους δύο διαδοχικούς διαγωνισμούς που προκήρυξε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του έργου για την επόμενη τριετία, ενώ σημείωσε ότι ορατός είναι ο κίνδυνος να κηρυχθεί άγονος και ο τρίτος διαγωνισμός που αναμένεται να βγει στον αέρα τον Αύγουστο.

Ο κ. Γιουτίκας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ ζήτησε τη συνδρομή της στο αίτημα της Περιφέρειας για αναπροσαρμογή του αλγόριθμου, ώστε να υπάρξει συμμετοχή στον διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί εκ νέου τον επόμενο μήνα. «Χθες ανοίξαμε τους φακέλους και για δεύτερη φορά ο τριετής διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης απέβη άγονος. Πλέον ο κίνδυνος να μείνουν χωρίς μεταφορά 16.500 μαθητές τον Σεπτέμβριο είναι μπροστά μας», τόνισε ο κ. Γιουτίκας.

Εξήγησε μάλιστα ότι οι λεωφορειούχοι δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς θεωρούν ότι οι ισχύουσες αποζημιώσεις δεν καλύπτουν το κόστος εκτέλεσης των δρομολογίων, ενώ γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια έχει ήδη προτείνει προς τα συναρμόδια Υπουργεία την αύξηση της αποζημίωσης για το ελάχιστο δρομολόγιο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστήσει ελκυστικό τον διαγωνισμό.

Ι. Καϊτεζίδης: Να δοθεί λύση τώρα

Στην τοποθέτησή του για το θέμα ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, τονίζοντας ότι το πρόβλημα αφορά χιλιάδες οικογένειες που στηρίζουν τον καθημερινό τους προγραμματισμό στη σχολική μεταφορά.

«Μέσα Ιουλίου και δεν υπάρχει ανάδοχος, ενώ τα σχολεία ανοίγουν τον Σεπτέμβριο. Το αίτημα όλων των δημάρχων προς την Πολιτεία είναι άμεσο και πιεστικό: να δοθεί λύση τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε μάλιστα ότι η απαιτούμενη αναπροσαρμογή δεν ξεπερνά συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ και κάλεσε τα αρμόδια Υπουργεία να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους, λέγοντας ότι το κόστος είναι μικρό μπροστά στις συνέπειες που θα προκαλούσε η αδυναμία μεταφοράς των μαθητών. «Δεν θέλω να το σκεφτώ τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο», είπε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει τεράστια κοινωνική αναστάτωση και ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού χιλιάδων οικογενειών.

Απέδωσε την ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος στην Πολιτεία, ζητώντας την άμεση αναπροσαρμογή των τιμών, ώστε να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός με προοπτική να υπάρξει ανάδοχος.

Μετά από διεξοδική συζήτηση το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ αποφάσισε να ζητηθεί συνάντηση με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κώστα Γκιουλέκα, ώστε να αναζητηθεί λύση πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αντιδράσεις για τις ΔΕΥΑ

Σε άλλο, έκτακτο θέμα, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ, τέσσερις δήμαρχοι της Π.Ε Χαλκιδικής – Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, Κασσάνδρας Ηρακλής Λειβαδιώτης, Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος και Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς, – και τρεις της Π.Ε Θεσσαλονίκης, Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Βόλβης Διαμαντής Λιάμας και Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου εξέφρασαν έντονο προβληματισμό και ζωηρές αντιδράσεις για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει την υπαγωγή των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) στη δικαιοδοσία της ΕΥΑΘ.

Με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ ζήτησε την πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης που προκρίνει αρχικά την εκούσια συνένωση των ΔΕΥΑ ή την ενσωμάτωσή τους σε ευρύτερο φορέα, όπως η ΕΥΑΘ.

Να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης,σημειώνοντας ό,τι πολλοί δήμοι, όπως και ο δικός του, επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ΕΥΑΘ. Ωστόσο, όπως τόνισε, η fast track διαδικασία, εν κρυπτώ και ερήμην της αυτοδιοίκησης, δεν ήταν σωστή. Δήλωσε μάλιστα ότι στο νομοσχέδιο πρέπει να διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού και να προβλέπεται με κίνητρα και η οικειοθελής προσχώρηση που απαλείφθηκε.

Η τοποθέτηση του προέδρου εγκρίθηκε με τους δημάρχους να δηλώνουν ότι με βάση αυτήν θα λάβουν αποφάσεις στα δημοτικά τους συμβούλια.