ΠΕΔΚΜ: «Δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτισμό δημιουργεί η απώλεια της Μαρινέλλας»

Δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτισμό της Ελλάδας δημιουργεί η απώλεια της Μαρινέλλας, η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, όπως επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι «έφυγε ένας τραγουδιστικός μύθος, μια γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία ερμηνεύτρια, αλλά και το σύμβολο ολόκληρης εποχής».

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους της, ενώ ο πρόεδρός της, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, επισημαίνει ότι η Μαρινέλλα υπήρξε «μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής, μια καλλιτέχνιδα σημαντικής εμβέλειας. Μια τραγουδίστρια που κατάφερε να νικήσει τον χρόνο με τη φωνή της και το πάθος της για ζωή(…) Η Μαρινέλλα έζησε και πέθανε ως μια μεγάλη και αυθεντική καλλιτέχνιδα, που υπηρέτησε την τέχνη της μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα την θυμόμαστε με αγάπη, συγκίνηση και νοσταλγία για όλα τα Κυριακάτικα τραπέζια, στα οποία ξεχώριζε η φωνή της. Η φωνή της Ελλάδας έσβησε και θα ακούγεται πλέον στη μεγάλη μπάντα του παραδείσου».