ΠΕΔΚΜ: «Απόβαση» αυτοδιοικητικών στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης για ένα μοναδικό ταξίδι στο Έπος του ΄40

Αυτοδιοικητική «απόβαση» στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν δήμαρχοι και οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Μακεδονίας. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), περιηγήθηκαν στη μόνιμη και διαρκή έκθεση με τίτλο «Έτσι Πολεμήσαμε το 1940-’41», από έναν αναπάντεχο… ξεναγό, τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα που υποδέχθηκε προσωπικά τον ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζιδη.

Οι αιρετοί, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης, ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος, ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά Δημήτρης Νότας και άλλοι, ξεναγήθηκαν από τον κ. Γκιουλέκα στη σπάνια ιστορική συλλογή του, με ιστορικά κειμήλια και ντοκουμέντα από τον Μακεδονικό Αγώνα και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μέχρι το Έπος του ’40, που φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια στο Πολεμικό Μουσείο. Μια συλλογή, η οποία ταξιδεύει το κοινό με μοναδικό τρόπο στις δύσκολες εμπόλεμες περιόδους που γνώρισε η χώρα όπως τον Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 – 1913, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, το Έπος του 1940 – 1941 και την Κατοχή.

Εφημερίδες από εμπόλεμες περιόδους, περίπου 650 στρατιωτικές στολές, διαταγές και επιστολές από την πρώτη γραμμή, ανέκδοτες φωτογραφίες, επιστολικά δελτάρια, διαταγές, χάρτες και όπλα είναι κάποια από όσα απαρτίζουν την προσωπική συλλογή του υφυπουργού Εσωτερικών, που αποτελεί ένα έργο ζωής για τον ίδιο.

Ο κ. Γκιουλέκας ευχαρίστησε τους δημάρχους και τους αιρετούς εκπροσώπους της Τ.Α για την επίσκεψή τους στην έκθεσή του, λέγοντας ότι «αυτό που φέρνει όλους εμάς εδώ είναι πάρα πολύ επίκαιρο και διαχρονικό. Είναι το μήνυμα της ιστορίας». Εξήρε μάλιστα την πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΠΕΔΚΜ και προσωπικά ο πρόεδρός της, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, προκειμένου να γίνει μια ξενάγηση και μια διαφορετική συνάντηση σε ένα χώρο που, όπως είπε, ξεχειλίζει από ιστορία και δόξα.

Ι. Καϊτεζίδης: «Μια έκθεση, ταξίδι στην ένδοξη ιστορία μας»

Μιλώντας για τη μοναδική έκθεση, στην οποία περιηγήθηκαν οι αιρετοί ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης έκανε λόγο για ένα «ταξίδι στην ένδοξη ιστορία», που, όπως είπε, γιόρτασε και πανηγύρισε η Θεσσαλονίκη με την απελευθέρωση της πόλης το 1912, αλλά και στους ήρωες και στο Έπος του 1940.

Εξ’ ονόματος της Αυτοδιοικητικής οικογένειας ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για τα θέματα της Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, γιατί πρόθυμα, όπως τόνισε, δέχθηκε να ξεναγήσει τους αυτοδιοικητικούς στην έκθεση, που αποτελεί την προσωπική του συλλογή.

«Είναι μια συλλογή για την οποία ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο να συγκεντρώσει ντοκουμέντα, πειστήρια και τεκμήρια με αποτέλεσμα όλα αυτά σήμερα να αποτελούν μια διαδρομή ζωής που ο επισκέπτης την χαίρεται βιωματικά», υπογράμμισε ο κ. Καϊτεζίδης.

Στην έκθεση, είπε, αποκαλύπτονται πράγματα που δεν είναι γνωστά, ανέκδοτες ιστορίες, αλλά τόσο σημαντικές και ανθρώπινες. «Για αυτό το ταξίδι, για αυτή τη… βουτιά στην ιστορία αισθανόμαστε υπερήφανοι. Η ξενάγηση μάλιστα είναι επίκαιρη, γιατί γίνεται λίγες μόλις μέρες μετά τις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις που επιβεβαιώσαμε, ότι η θυσία αυτών των ηρώων δεν έμεινε αδικαίωτη, αλλά σήμερα συνεχίζεται στα πρόσωπα των σύγχρονων Ελλήνων που προοδεύουν σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην πολύχρονη έρευνα του πολιτικού και δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Γκιουλέκα για να δημιουργηθεί αυτή η μοναδική έκθεση, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου. «Είναι άξιος συγχαρητηρίων για αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει. Θα πρέπει μέσα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να κληθούν μαθητές και φοιτητές, γιατί όποιος την επισκέπτεται και μαθαίνει και συγκινείται και παραδειγματίζεται θετικά», επισήμανε ο κ. Κυρίζογλου, ενώ γνωστοποίησε ότι έδωσε στην έκθεση ένα φανό θυέλλης, οικογενειακό του κειμήλιο από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, που είχε στην κατοχή του ο παππούς του, καθώς και ένα πιστόλι με τη ζώνη το οποίο είναι Γερμανού στρατιωτικού.

Για μια σημαντική προσωπική προσπάθεια του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, έκανε λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, γιατί αυτή η συλλογή, όπως είπε, αποτυπώνει με έναν εύσχημο τρόπο μια σειρά από ιστορικά κειμήλια, τα οποία συνδέονται με μια εποχή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη. «Αξίζει όλοι να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη έκθεση, που είναι μια έκθεση ζωής και αποτελεί προσφορά στην ιστορία και την πόλη».

Τα σπάνια εκθέματα

Ανάμεσα στα εκθέματα, ξεχωρίζουν η πρώτη ελληνική σημαία που είδαν οι απελευθερωτές στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1912, το Πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης, το γραφείο Χασάν Ταχσίν Πασά όπου υπογράφηκε το ιστορικό Πρωτόκολλο Παράδοσης της Θεσσαλονίκης το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 1912, στολές Ελλήνων στρατιωτών του 1940, εφημερίδες της εποχής με πρωτοσέλιδα από τον τορπιλισμό του καταδρομικού «Έλλη», του τελεσιγράφου που απέρριψε ο Έλληνας πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, η διαταγή του Λοχαγού Γεώργιου Μιχαλάκη, ο οποίος ηγήθηκε σε μια επίθεση τον Δεκέμβριο του ΄40, η σφαίρα που τον τραυμάτισε θανάσιμα, τρυπώντας τη διαταγή που είχε στην τσέπη του, αμπέχονα ποτισμένα με αίμα παλικαριών, δεκάδες κειμήλια πολέμου, όπως πιστόλια, υδροδοχεία, αντικείμενα από ορεινά χειρουργεία, τμήματα από οστά τραυματισμένων Ελλήνων στρατιωτών, γράμματα στρατιωτών που εστάλησαν σε συγγενείς τους, αλλά όταν διαβάστηκαν είχαν ήδη πεθάνει στο μέτωπο, καθώς και παράσημα που απονεμήθηκαν σε Ιταλούς Αξιωματικούς και στρατιώτες που πολέμησαν στο Ελληνικό μέτωπο.

Συγκινητικές είναι και οι φωτογραφίες του Κυριάκου Βογιατζιδη, ενός αφανούς ήρωα του Μηχανικού Στρατού, ο οποίος κατά τους ανελέητους βομβαρδισμούς της Θεσσαλονίκης το 1940-1941, αφόπλισε με κίνδυνο της ζωής του 220 βόμβες που δεν είχαν εκραγεί, σώζοντας την πόλη από την ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά και οι δίσκοι γραμμοφώνου που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και περιέχουν το θρυλικό «Παιδιά της Ελλάδας Παιδιά», που τραγούδησε η Σοφία Βέμπο, καθώς και τα σκουλαρίκια που φορούσε το βράδυ του Νοεμβρίου του ΄40 στο θέατρο «Μουντιάλ» όπου πρωτοτραγούδησε τον παιάνα του Έπους του ’40 «Παιδιά της Ελλάδας, Παιδιά» σε στίχους του συγγραφέα Μίμη Τραϊφόρου και μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ.

Ακόμη, οδυνηρές μνήμες ξυπνούν οι καταστάσεις νεκρών από ορεινά χειρουργεία, αλλά και η προτομή της Λέλας Καραγιάννη, της γυναίκας που ταυτίστηκε με την αντίσταση που βασανίστηκε ανελέητα από τη Γκεστάπο και εκτελέστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944.