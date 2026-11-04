ΠΕΔΚΜ: Αποχαιρετά με λύπη και σεβασμό τον πρώην δήμαρχο Καλλιθέας Χρήστο Τερζή

Ι. Καϊτεζίδης: «Αποχαιρετούμε έναν άξιο αυτοδιοικητικό που υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με αφοσίωση και υπευθυνότητα»

Τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην δημάρχου Καλλιθέας, ο οποίος υπήρξε και πρώτος δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου την περίοδο 1999 -2002, αλλά και δημοτικού συμβούλου Ωραιοκάστρου Χρήστου Τερζή εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του στην Αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του, υπογραμμίζοντας ότι ο Χρήστος Τερζής ήταν ένας άνθρωπος που ταυτίστηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στους δημότες και στην τοπική κοινωνία του πρώην Δήμου Καλλιθέας και του μετέπειτα Δήμου Ωραιοκάστρου.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος ης ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Με αισθήματα λύπης αποχαιρετούμε έναν άξιο συνάδελφο και συνοδοιπόρο στην Αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε για πολλά χρόνια, με αφοσίωση, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, βάζοντας πάντα μπροστά το συμφέρον του τόπου του.

Ήταν ένας αγωνιστής με δυνατή προσωπικότητα και ιδιαίτερα αγαπητός. Η προσφορά και η αγάπη για τον τόπο όπου γεννήθηκε και πρόφερε υπηρεσίες, βάζοντας ισχυρά θεμέλια για την ανάπτυξη της περιοχής, είναι αναμφισβήτητη και η πολιτική παρακαταθήκη του στον πρώην Δήμο Καλλιθέας είναι πολύτιμη κληρονομιά.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά και στους οικείους του.­

­Ο τόπος του ας τον υποδεχθεί για το τελευταίο μεγάλο ταξίδι του».