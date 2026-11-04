ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΔΚΜ: Αποχαιρετά με λύπη και σεβασμό τον πρώην δήμαρχο Καλλιθέας Χρήστο Τερζή

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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