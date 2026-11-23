της Βαρβάρας Ζούκα

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι καμία απόφαση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να λαμβάνεται ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης έστειλαν δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ-ΚΜ). Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος των δήμων στον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης, με τους αιρετούς να ζητούν η σύμφωνη γνώμη των δημοτικών αρχών να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιασδήποτε σχετικής ρύθμισης.

Ιγν. Καϊτεζίδης: «Η άποψη του δήμου πρέπει να είναι κυρίαρχη»

Την ανάγκη να διασφαλιστεί θεσμικά ο αποφασιστικός ρόλος των δήμων υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. «Το βασικό μας αίτημα είναι ότι κάθε δήμος θα πρέπει να αποφασίζει ο ίδιος για το τι επιλέγει να κάνει. Να μη μας φορτώσουν ρυθμίσεις στις οποίες δεν συναινούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Καϊτεζίδης ξεκαθάρισε ότι δεν αρκεί η απλή διατύπωση γνώμης από τις δημοτικές αρχές, αλλά απαιτείται «η άποψη του δήμου να είναι κυρίαρχη». Όπως πρόσθεσε, οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια διαθέτουν τόσο την εμπειρία όσο και τη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, ώστε να λαμβάνουν τις καταλληλότερες αποφάσεις.

Λευτ. Αλεξανδρίδης: Κίνδυνος κερδοσκοπίας στις ακριβές περιοχές

Στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη μεταφορά συντελεστή δόμησης αναφέρθηκε ο δήμαρχος Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Ο ίδιος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, αρκεί να εφαρμοστεί με σαφή κριτήρια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να προηγηθούν εμπεριστατωμένες μελέτες για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης. Όπως εξήγησε, η αύξηση της δόμησης σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στις υποδομές. «Όταν πάμε να δώσουμε στο κέντρο της πόλης συντελεστή δόμησης, εκεί δεν είναι μοχλός ανάπτυξης. Η πόλη είναι ήδη ανεπτυγμένη. Εκεί είναι καθαρά κερδοσκοπικό το μέτρο», σημείωσε με νόημα ο κ. Αλεξανδρίδης. Ο δήμαρχος Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου υπογράμμισε ότι απαιτείται ευρεία διαβούλευση και τόνισε ότι «οι δήμοι δεν είναι μόνο, για να προφυλάσσουν ιδιοκτησίες, αλλά για να προφυλάσσουν και την τοπική ανάπτυξη».

Σ. Δανιηλίδης: Αναγκαία η δημιουργία Τράπεζας Γης

Την πρόταση για δημιουργία Τράπεζας Γης, που, όπως ανέφερε, θα διευκολύνει την εφαρμογή των πολεοδομικών σχεδίων και την απόκτηση εκτάσεων για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, επανέφερε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Στην τοποθέτησή του ο κ. Δανιηλίδης ζήτησε η μεταφορά συντελεστή να γίνεται με αυστηρούς κανόνες και με τη σύμφωνη γνώμη και τη συμμετοχή των δήμων στον σχεδιασμό, ώστε να αποτρέπονται κερδοσκοπικές πρακτικές. Πρότεινε, μάλιστα, οι σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με αυξημένη πλειοψηφία.

Χρ. Αράπογλου: Βρόχος οι απαλλοτριώσεις του Κόδρα

Η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου ανέδειξε τις τεράστιες οικονομικές επιβαρύνσεις που προκαλούν στους δήμους οι απαλλοτριώσεις, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Όπως επεσήμανε, στον χώρο υπάρχουν περίπου 30 στρέμματα ιδιωτικών εκτάσεων, για τις οποίες οι δικαστικά καθοριζόμενες τιμές αποζημίωσης έχουν φτάσει ακόμη και τα 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. «Υπάρχει έκταση για την οποία η προσωρινή τιμή αποζημίωσης φτάνει τα 21 εκατ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο δήμος Καλαμαριάς αδυνατεί να σηκώσει ένα τόσο δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος.