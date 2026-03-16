ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας: Έκκληση για αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα ογκώδη – Ολόκληρες περιοχές μετατρέπονται σε παράνομες χωματερές

της Βαρβάρας Ζούκα

Διαστάσεις γάγγραινας, κατά την επισήμανση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, έχει λάβει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων, με τους φορείς της αυτοδιοίκησης να ζητούν την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο έχει οδηγήσει στη μετατροπή περιοχών της Θεσσαλονίκης σε απέραντες χωματερές. Το ζήτημα συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της οποίας ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης παρουσίασε προτάσεις σε δύο άξονες για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, με στόχο τον δραστικό περιορισμό της παράνομης και ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων.

Αλλαγές σε δύο άξονες

Οι προτεινόμενες αλλαγές, όπως παρουσιάστηκαν από τον κ. Γιουτίκα, κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τις αδειοδοτημένες μονάδες και τους επαγγελματίες που μεταφέρουν ογκώδη. Προτείνεται να ελέγχεται αν τα οχήματα διαθέτουν σύστημα GPS, ώστε να καταγράφεται η διαδρομή τους, καθώς και αν υπάρχει το απαραίτητο δελτίο αποστολής. Σε περίπτωση παράβασης, το όχημα θα οδηγείται σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης και θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα. Ο δεύτερος άξονας αφορά τους επιτήδειους που συλλέγουν ογκώδη από τα πεζοδρόμια ή τα παραλαμβάνουν μετά από συνεννόηση με ιδιοκτήτες και τα αποθέτουν παρανόμως σε σημεία περιμετρικά της πόλης. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η Ελληνική Αστυνομία να μπορεί να σταματά το όχημα, όταν το εντοπίζει εντός του αστικού ιστού. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει συνεργασία με εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης, τα αντικείμενα θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένη μονάδα, ενώ στον οδηγό θα επιβάλλεται το κόστος διαχείρισης και θα προβλέπεται κατάσχεση του οχήματος για τρεις μήνες. Ακόμη, προτείνεται η δυνατότητα αυτών των ελέγχων να μπορεί να διενεργείται και από τη δημοτική αστυνομία.

Αυστηρές προβλέψεις για το πρόιγραμμα «Εξοικονομώ»

Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης έκρουσαν καμπανάκι για τον κίνδυνο οι πόλεις να κατακλυστούν από ογκώδη απορρίμματα με την έναρξη των νέων προγραμμάτων «Εξοικονομώ». Υιοθετώντας σχετική πρόταση του αντιδημάρχου Ωραιοκάστρου Δημήτρη Καρασαββίδη, το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ ζητά να περιληφθεί στις υποχρεώσεις αναφορικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και η προσκόμιση στοιχείων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των υλικών της ανακαίνισης. Το ζήτημα του «Εξοικονομώ» όπως και της προστασίας του περιαστικού δάσους έθεσε και ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.

Ακαθάριστα οικόπεδα

Στα μείζονα προβλήματα που δημιουργούνται με τα ακαθάριστα οικόπεδα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Ο ίδιος επεσήμανε ότι παράλληλα με την υποχρέωση των ιδιοκτητών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους θα πρέπει να προβλεφθεί και η υποχρέωσή τους να διαχειρίζονται αυτά τα υλικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κ. Καϊτεζίδης στη συνεδρίαση του δ.σ. της ΠΕΔ, μόνον ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτης χρειάστηκε να δαπανήσει πόρους 1,7 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση υλικών που προήλθαν από καθαρισμούς ακαθάριστων οικοπέδων. «Θέλουμε να κάνουμε δύσκολη τη ζωή στους ασυνείδητους», είναι το αυστηρό μήνυμα που έστειλε ο κ. Καϊτεζίδης, τονίζοντας ότι έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ οι κόκκινες γραμμές.

Μέχρι και ληγμένα τεστ κόβιντ

Σήμα κινδύνου εξέπεμψε η δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά, τονίζοντας ότι ο δήμος Δέλτα έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον ιδιωτών που διαπιστώθηκε ότι απέρριψαν παρανόμως ογκώδη αντικείμενα σε διάφορες περιοχές. Μεταξύ άλλων η κ. Μπισμπινά κατήγγειλε ότι βρέθηκαν από ληγμένα τεστ κόβιντ από φαρμακείο της δυτικής Θεσσαλονίκης μέχρι υλικά από την ανακαίνιση μπυραρίας από την ανατολική Θεσσαλονίκη. Στην τελευταία περίπτωση μάλιστα οι ασυνείδητοι πέταξαν ακόμη και τα τιμολόγια, διευκολύνοντας τον δήμο στη δικαστική μάχη που ξεκίνησε.

Παρακολούθηση με drone

Την τοποθέτηση καμερών αλλά και την παρακολούθηση σημείων που μετατρέπονται σε παράνομες χωματερές από ασυνείδητους με τη χρήση drone πρότεινε ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος πρότεινε τη διαβάθμιση των ποινών, με πρόβλεψη για ακόμη πιο τσουχτερά πρόστιμα, όταν πρόκειται για περιπτώσεις μεταφοράς και παράνομης απόθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων.