Παύλος Μαρινάκης: Προτεραιότητα η μείωση φόρων κάθε χρόνο με «όχημα» τα αυξημένα έσοδα

Τη δυνατότητα μείωσης των φόρων κάθε χρόνο μέσω της αύξησης των εσόδων του κράτους έθεσε ως μία από τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε χθεσινή του συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24.

Ο ίδιος τόνισε ότι η δεύτερη διετία της δεύτερης θητείας είναι πολύ δύσκολη περίοδος για μία κυβέρνηση, καθώς συσσωρεύονται παράπονα και υπάρχει η περιβόητη φθορά.

«Η δουλειά της κυβέρνησης αυτής τα επόμενα 1,5 – 2 χρόνια είναι να καταφέρει να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, το αυξημένο κόστος ζωής. Με λίγα λόγια να “μιλάει λίγο” και να φέρνει παραδοτέα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην οικογένειά του, στο επάγγελμα του δικηγόρου και στο αυτοάνοσο νόσημα με το οποίο έχει διαγνωστεί, απαντώντας σε προσωπικές ερωτήσεις.

«Κάποια πράγματα που όταν τα λες πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είναι ώριμα να ειπωθούν. Γιατί όταν εκπροσωπείς μια κυβέρνηση, πολλώ δε μάλλον τον πρωθυπουργό της χώρας, πρέπει να ξέρεις ότι μια σου φράση για κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινώσεις, αν δεν είναι σίγουρο, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει να μετράμε τα λόγια μας όταν κάτι ακόμα είναι υπό διεργασία», δήλωσε ο ίδιος.

Και πρόσθεσε σχετικά: «Προσέχω όσο μπορώ παραπάνω να διπλοτσεκάρω τις πληροφορίες, γιατί ο εκάστοτε εκπρόσωπος, βασίζεται πάρα πολύ στην πληροφορία που παίρνει μαζί με τους συνεργάτες του από τα υπουργεία, τα οποία κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά…

Έχουμε, λοιπόν, μια εμπειρία πλέον μετά από περίπου 2,5 χρόνια, μαζί με το επιτελείο, με τα παιδιά που δουλεύουμε και λόγω και της διαπροσωπικής σχέσης με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, να τσεκάρουμε αυτές τις πληροφορίες και γενικά πρέπει να μην είσαι και πολύ απόλυτος όταν μεταφέρεις κάτι. Δόξα τω Θεώ αυτά τα χρόνια -να χτυπήσω ξύλο- έχουν πάει καλά. Το πρώτο πράγμα που μου είπαν όσοι έχουν περάσει από αυτή τη θέση και πολύ πιο παλιοί, είναι ότι είναι μια “ηλεκτρική καρέκλα”. Είναι πράγματι, αλλά οφείλεις να την διαχειριστείς».

Μιλώντας για την πορεία του μέχρι τώρα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Όλη μου η ζωή είναι μία αμφισβήτηση όσων ήμουν απόλυτος. Από μένα τον ίδιο. Δηλαδή πέρασα στη Νομική λέγοντας ότι “παιδιά, αποκλείεται να γίνω δικηγόρος, θα πάρω το πτυχίο και θα γίνω δημοσιογράφος”. Και τώρα έχω δικηγορική εταιρεία και έχω περάσει από αρκετά δικηγορικά γραφεία. Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω έλεγα “μακριά από την ενασχόληση με τις φοιτητικές παρατάξεις”. Στη συνέχεια εξελέγην πρόεδρος μετά από κάποια χρόνια της ΟΝΝΕΔ, αφού έκανα μία πορεία “ερασιτεχνικής” ενασχόλησης και τώρα είμαστε εδώ. ‘Αρα, ποτέ μη λες ποτέ.

Δεύτερον, όταν αναλαμβάνεις κάτι -γιατί μου έχει δώσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες ο πρωθυπουργός και όταν εξελέγην γραμματέας του κόμματος και τώρα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος- δεν ξέρεις αν μπορείς να το κάνεις αυτό καλά ή όχι. Σφίγγεις τα δόντια και προχωράς», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.