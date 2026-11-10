Παύλος Μαρινάκης: Κανένα ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων με το καλώδιο

«Πριν από λίγη ώρα ο πρωθυπουργός είπε ότι τίποτα από αυτά που περιέχει η ενημέρωση δεν είναι προβληματικά για τη χώρα, ούτε εγείρουν ζητήματα, τα οποία υπονοεί ένα μέρος της αντιπολίτευσης. Και η γαλλική εταιρεία και κατ’ επέκταση και η χώρα της Γαλλίας, η Γαλλική Δημοκρατία, άδεια για το έργο αυτό, η εταιρεία εν προκειμένω, ζήτησε από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Και γι’ αυτό και εξεδόθη NAVTEX από την Ελλάδα. Είχαμε από την Τουρκία αντί-NAVTEX, η οποία όμως δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα με το τι συνέβη με την Ελλάδα και την Κύπρο, με χώρες της περιοχής, όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, είχαμε μια απλή ενημέρωση με τον ηπιότερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των κρατών, που είναι ο τρόπος αυτός, που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και δεν εγείρει κανένα ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε αντίστοιχα ενεργειακού χαρακτήρα έργα» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το καλώδιο και το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, στο MEGA NEWS 104,6 FM και στην εκπομπή «Θεός Φυλάξοι».

«Άρα, έχουμε ένα σημαντικό ενεργειακό έργο, όπου κάποιοι είχαν προεξοφλήσει τις τελευταίες εβδομάδες ή μέρες ότι δεν θα γίνει, «σιγά μην γίνει.» Πάει το «σιγά μην γίνει», πήγε στην άκρη. Τώρα το επόμενο είναι, ότι «θα γίνει με έναν τρόπο που θα είναι προβληματικό».

Ούτε αυτό ισχύει. Εγώ είπα κάτι και το επαναλαμβάνω και νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής και το υπουργείο Εξωτερικών όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και επί των ημερών του Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τον σωστό τρόπο, γιατί εδώ μιλάμε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που έχουν και κάποια ζητήματα εμπιστευτικότητας -άλλο αν δεν τη σέβονται πάντοτε όλα τα κόμματα- θα γίνει η θεσμική ενημέρωση, όπως γίνεται πάντα, από το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά σε σωστό χρόνο» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι τα ζητήματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και πρέπει να τα διαχειρίζεται πρωτίστως η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και όχι με κίνητρο την στείρα αντιπολιτευτική αντιπαράθεση.«Γιατί στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι για άλλη μια φορά θα επιβεβαιωθούμε εμείς και όχι όλοι αυτοί, οι επισπεύδοντες προβλημάτων, τα οποία δεν υπάρχουν, από την αντιπολίτευση, ότι ειδικά ενόσω διαρκεί η εξέλιξη ενός έργου, ένα μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση του τόπου, ασχέτως κομματικών αντιπαραθέσεων, ειδικά για ένα εθνικό θέμα, αλλά μπορεί να εμπιστεύονται κάποια μέσα της Τουρκίας ή κάποιους κύκλους, οι οποίοι ανώνυμα, κάποιες φορές, είτε στο διαδίκτυο, είτε οπουδήποτε αλλού, διακινούν πληροφορίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Σας θυμίζω το καλοκαίρι, για τα περιβόητα F-35. Αφήστε την Κάσο, τι έχουν πει, τι «τέρατα» έχουν ειπωθεί, τι λέγανε για τον Τούρκο πρόεδρο: «τα πήρε όλα ο Ερντογάν, κέρδισε.» Και τίποτα δεν επιβεβαιώθηκε από όλα αυτά» ανέφερε.Για το ζήτημα της ακρίβειας είπε ότι υπάρχει η πιο επίμονη ακρίβεια των τελευταίων δεκαετιών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. «Εδώ υπάρχουν όμως δύο λάθη που για μένα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε, γιατί αν τα κάνουμε τα λάθη αυτά, δεν θα μειώσουμε την ένταση του προβλήματος, αλλά θα την αυξήσουμε την έντασή του.

Το πρώτο λάθος το οποίο πρέπει να αποφύγουμε είναι να πάμε να επαναλάβουμε την αποτυχημένη συνταγή της Ελλάδας του ’80 και μετά, δηλαδή να κάνουμε πολιτική με λεφτά που δεν υπάρχουν. Είτε είμαστε κυβέρνηση είτε η αντιπολίτευση. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός δεν αντιμετωπίζονται ούτε με λαϊκισμό, ούτε με πλειοδοσία. Το δεύτερο λάθος είναι να μειώσουμε την σημασία που δίνουμε και να υποτιμήσουμε το πρόβλημα. Και τα δύο είναι επικίνδυνα. Όσο λοιπόν επικίνδυνος είναι ο μηδενισμός της αντιπολίτευσης, τόσο επικίνδυνοι είναι και οι κατά καιρούς πανηγυρισμοί» ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι ο καλύτερος τρόπος να μειώσεις τις επιπτώσεις αυτού του προβλήματος, είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα να μεγαλώνεις την πίτα.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 91 φορές φόρους και εισφορές και αναφέρθηκε στην προτεραιοποίηση της μείωσης των άμεσων φόρων στην μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Για την ενίσχυση της στήριξης στη μητρότητα, την οικογένεια και την νέα γενιά ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Μία μαμά αγρότισσα, ελεύθερη επαγγελματίας, ιδιωτική υπάλληλος, παίρνει για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό συν το επίδομα γέννησης. Είναι περίπου 10.000 ευρώ. Σώθηκε αυτή η μαμά ή αυτή η οικογένεια, ή αυτός ο μπαμπάς; Όχι. Αλλά είναι πλέον το κράτος όσο παραπάνω μπορεί παρόν και πρέπει να είναι και περισσότερο».Επιπλέον σημείωσε ότι ένας νέος από το 2026 και μετά, μέχρι τις πρώτες 20.000 ευρώ έχει μηδέν φόρο, ενώ μέχρι 30 ετών, από 29% έχει ένα φόρο 9%.

«Σε ένα εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια κυβέρνηση δεν θα κριθεί για το αν μπορεί να το εξαφανίσει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο στην ιστορία της οικονομίας που να έχει πατήσει ένα κουμπί και να έχει εξαφανίσει τον πληθωρισμό σε εποχές που υπάρχει έντονος πληθωρισμός. Από τι κρίνεται μια κυβέρνηση; Από το πόσο αποτελεσματικά, συγκριτικά με άλλες χώρες, μπορεί την περίοδο αυτή να παράγει τα πλεονάσματα χωρίς να υπερφορολογεί. Εμείς δεν έχουμε αυξήσει κανένα φόρο.

Τα παραπάνω έσοδα είναι από την ανάπτυξη της οικονομίας κατά κανόνα και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ούτως ώστε να δίνει όσες παραπάνω ενέσεις και μάλιστα με μόνιμα μέτρα στους πολίτες, για να μειώσουν τις συνέπειες του προβλήματος» είπε υπογραμμίζοντας ότι το διακύβευμα των εκλογών θα είναι ποιος θα μπορέσει να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά αυτές τις συνθήκες, θα μειώσει τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς κρίσης και θα συνεχίσει να μετατρέπει την Ελλάδα σε μία κανονική χώρα σε όλα, για να έχει ο κόσμος την καλύτερη δυνατή ζωή.

Σε ερώτηση για την κριτική που ασκείται την επιδοματική πολιτική ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αυτά τα επιδόματα είναι μόνιμα επιδόματα σε συνέχεια πολλών φοροελαφρύνσεων και το κυριότερο, δεν τα δίνουμε έχοντας πρώτα υπερφορολογήσει τον κόσμο. «Επί Τσίπρα εκτοξεύτηκαν οι φόροι. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016 και βάζαμε το κλειδί στις επιχειρήσεις μας, πάνω από το 85% των εσόδων μας πήγαινε στο κράτος» σημείωσε. Για την κριτική περί διαφθοράς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αντιπολίτευση διακινεί κάποια σταθερά fake news ή παραποιημένες αλήθειες.

«Ένα εξ’ αυτών είναι οι απευθείας αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις που εγώ δεν αντιλέγω ότι πρέπει να ελέγχονται και πρέπει να τις δούμε συνολικά ως κράτος. Οι απευθείας αναθέσεις ως προς τα ποσά, γιατί είναι λογικό να είναι παραπάνω ως προς το πλήθος, γιατί όταν μια δουλειά είναι κάτω από 30.000 ευρώ του δημοσίου, γίνεται με απευθείας ανάθεση, με κάποιες εξαιρέσεις και κάποιους περιορισμούς, όπως λέει ο νόμος για τις συμβάσεις του δημοσίου. Όταν πάμε, όμως, στα ποσά του συνόλου των απευθείας αναθέσεων της γενικής κυβέρνησης, αυτό το ποσοστό είναι κάτω από 10%. Πόσος κόσμος το ξέρει αυτό;

Ελάχιστοι. Δεύτερο το οποίο λέει η αντιπολίτευση. Είστε η κυβέρνηση, μετά τις απευθείας αναθέσεις, των μετακλητών. Ξέρετε, ότι αν βγάλουμε τους μετακλητούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σωστά τους αυξήσαμε για να έχουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες παραπάνω βοήθεια και προσωπικό για τη δουλειά τους, το ζήτησαν, αυτό δεν έχει κομματικό χρώμα, οι μετακλητοί της γενικής κυβέρνησης σήμερα που μιλάμε είναι λιγότεροι από το 2019;» ανέφερε. Τέλος υπογράμμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση από 15 χώρες της Ευρώπης στην αξιολόγηση του κράτους δικαίου.

«Δεν είναι αριθμοί αυτά. Επειδή είμαι ένας εκ των αρμόδιων υπουργών, λόγω του ότι έχω το χαρτοφυλάκιο ως υφυπουργός, αρμόδιος για ζητήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης και είμαι σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και είναι μια σκληρή διαδικασία για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα, όσα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, διοικήσεις οργανισμών μέσα από διαδικασία ΑΣΕΠ. Η Ελλάδα πλέον τους ανώτατους δικαστικούς τους επιλέγει το υπουργικό συμβούλιο μετά από πρόταση της ολομέλειας των δικαστών και των εισαγγελέων.

Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε αντίθεση με τι γινόταν στο παρελθόν, πρώτα υποδεικνύονται από τη δικαιοσύνη. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση για εξεταστική. Έχουμε φέρει έναν εκλογικό νόμο πολύ πιο αναλογικό. Έχουμε καταργήσει, μαζί με τις ψήφους βουλευτών άλλων κομμάτων, την αποσβεστική προθεσμία. Έχουμε φέρει ένα νέο Σύνταγμα, με αυτά όλα, προσέξτε, δεν λέω ότι η Ελλάδα έγινε παράδεισος, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση» είπε.