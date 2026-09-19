Παύλος Μαρινάκης: Επί της αρχής θέλουμε να δώσουμε όσες παραπάνω ανάσες μπορούμε στους πολίτες

«Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση ή συνολική απόφαση για την ακρίβεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες αυτές δαπάνες από τη ρήτρα δαπανών. Δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» με τον Ντ. Σιωμόπουλο και την Στ. Γκαντώνα σημειώνοντας ότι επιχειρήθηκε μια ακόμη λαθροχειρία σε όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για το εάν μπορούμε να δούμε μειώσεις στον ΕΦΚ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός έβαλε ένα περίγραμμα, έδωσε δηλαδή μια κατεύθυνση και είπε και συγκεκριμένα πράγματα για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις. Προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ληφθούν, ελπίζω να ληφθούν ή τέλος πάντων θα συζητηθεί αν θα ληφθούν αποφάσεις».

«Αν λοιπόν είχαμε ακούσει αυτό το «δώστε τα όλα», όχι πριν από τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια που το κάνανε, από την πανδημία και μετά ή όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ σας λέω τους τελευταίους μήνες, τώρα αυτές τις εφεδρείες που έχουμε δεν θα μπορούσαμε να τις δώσουμε. Ή αν είχαν ακουστεί όλες αυτές οι φωνές, «έλα μωρέ τώρα είναι μπροστά 15-16 μονάδες ο πρωθυπουργός, ας κάνει εκλογές» δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλα αυτά» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε «επί της αρχής θέλουμε να δώσουμε όσες παραπάνω ανάσες μπορούμε στους πολίτες». «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει- συμπεριλαμβανομένου του 2027 και μετά 91 άμεσους και έμμεσους φόρους. Και ΦΠΑ έχει μειώσει η κυβέρνηση αυτή. Όμως κάθε φορά που ανακοινώνουμε και εφαρμόζουμε κάτι, γιατί εμείς το κοστολογούμε και το ψηφίζουμε, πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός. Αυτή τη στιγμή οι δικές μας δυνάμεις, οι οποίες δεν ήταν αυτονόητες, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ενώ μειώνονται οι φόροι, αυξάνονται τα έσοδα και παράλληλα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την άνοδο της οικονομίας έχουμε εφεδρείες. Αυτές οι εφεδρείες δεν είναι ατελείωτες. ‘Αρα αν δεν δοθεί η σχετική έγκριση να εξαιρεθούν οι δαπάνες αυτές, τότε δεν μπορούμε να… Αν δοθεί, προφανώς και το συζητάμε» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο κ. Μαρινάκης αφού ανέφερε ότι όλες τοποθετούν την ΝΔ λίγο πάνω από το 30% σημείωσε: «είναι, θεωρώ, μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για να φτάσουμε στον εφικτό στόχο που μόνο εύκολος δεν είναι, προφανώς πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, που είναι η αυτοδυναμία. Αυτό οι πολίτες θα το αποφασίσουν».

Για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Ο ίδιος ο εκπρόσωπός του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το πρόγραμμα δεν ξεπερνάει τα 4 δισ. την τετραετία. Το είπε on camera. Και ο πρόεδρός του, μόνο η 13η σύνταξη, όπως την περιέγραψε, όχι δηλαδή επί τέσσερα, μισή και μισή, είναι διπλάσιο το κόστος από αυτό που είπε. Μόνο ένα μέτρο, 4 -δηλαδή- δισ. είπε ο εκπρόσωπος για όλο το πρόγραμμα στην τετραετία και ο πρόεδρος του κόμματος, με μόνο ένα μέτρο το διπλασίασε το 4 δισ. Η δε ΕΛΑΣ, με όλη αυτή τη φαρσοκωμωδία που ζήσαμε πριν και μετά τη ΔΕΘ, με την παγκόσμια βάση δεδομένων, με τις θυρίδες, με το 1%, με όλες τις παλινωδίες, ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας, είπε 7,5 δισ. πρόγραμμα τετραετίας και ο οικονομικός του εκπρόσωπος, δηλαδή ο επικεφαλής των Οικονομικών, ο κ. Κουτεντάκης, είπε 7,5 δισ. τον χρόνο».

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα Πλεύρη. «Ο κ. Πλεύρης, ειλικρινέστατα, βγήκε και είπε ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτόν, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκε μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε, πάρα πολύ μεγάλη. Και, μάλιστα, είχε μιλήσει και με πολύ ανθρώπινο τρόπο για αυτό. Τυχαίνει τον Θάνο και τον γνωρίζω, γιατί όπως και εγώ, έτσι κι εκείνος, δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Το γεγονός ότι υπάρχει κάτι άσχετο με το επίμαχο και πολύ σοβαρό που συνέβη στο ιατρείο, προγενέστερο της περιπέτειας υγείας του Θάνου -προσέξτε: να πεις ότι απέκρυψε κάτι ή δεν είπε κάτι μεταγενέστερο, θα μπορούσαμε να πούμε άντε να το συζητήσουμε. Εδώ μιλάμε για κάτι προγενέστερο που δεν είχε κανένα λόγο ο άνθρωπος ούτε να το κρύψει, είπε το μείζον της γνωριμίας του, προφανώς μας καλύπτουν. Και είναι και άσχημο πράγμα στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους Μέσων Ενημέρωσης και ενός μέρος του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους δεδομένα» ανέφερε.

Για το επίδομα ανεργίας ο κ. Μαρινάκης αφού υπογράμμισε ότι το «δύο μήνες και πάπαλα» δεν ειπώθηκε ποτέ, είπε: «Ήταν μια καθαρά προσωπική πρόταση, που βασιζόταν στη λογική της επιδότησης εργασίας. Είπα πριν το πω, δηλαδή δεν είναι ότι το είπα στη συνέχεια, ότι εκφράζω μια προσωπική και όχι κυβερνητική θέση. Το έκλεισε το θέμα ο πρωθυπουργός. Όπως ακριβώς είχαμε απαντήσει και όλοι όσοι εκπροσωπούμε την κυβέρνηση».

Τέλος σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη είπε: «ο κ. Φλωρίδης δεν είπε ποτέ την φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης στη βουλή «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». «Ο κ. Φλωρίδης συνέδεσε τη σταθερότητα στη χώρα με τα εθνικά θέματα. Τι είπε, δηλαδή, ο κ. Φλωρίδης; Είπε ότι είναι προτιμότερο, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, μία χώρα να έχει σταθερή διακυβέρνηση», ανέφερε.

«Έχουμε μια συγκεκριμένη γεωγραφία. Αυτό δεν αλλάζει. Για αυτό και εμείς κοιτάμε να ισχυροποιήσουμε όσο μπορούμε τη χώρα και διπλωματικά και αμυντικά. Προφανώς, διοικούνται οι Ένοπλες Δυνάμεις με απόλυτη επάρκεια και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτές. Ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, ούτως ώστε να είναι ισχυρές σε κάθε περίσταση και σε κάθε πρόκληση. Αλλά πέραν από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα εξοπλιστικά, το νέο τρόπο που διοικούνται και όλες οι μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει, υπάρχει και η πολιτική ηγεσία, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός ‘Αμυνας, ο υπουργός Εξωτερικών, που έχουν δείξει πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν κρίσεις. Γιατί, προσέξτε, οι πολίτες δεν αξιολογούν μόνο την Οικονομία, την Παιδεία, την Υγεία. Αξιολογούν μια χώρα που από τη «διαπραγμάτευση της γραβάτας» πέρασε στο Κογκρέσο. Αξιολογούν μια χώρα από εκεί που έλεγαν κάποιοι ότι δεν υπάρχουν σύνορα, σε μια χώρα που αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη υβριδική απειλή στον Έβρο επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά, λοιπόν, δεν είναι ασύνδετα. Προφανώς, ούτε κινδυνολογούμε, ούτε λέμε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σε καμία περίπτωση», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.