Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με κάταγμα στο μηρό

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μηρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές, που εξετάζουν αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι.

Η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ η παραμονή του στο ίδρυμα κρίνεται απαραίτητη για την παροχή της ενδεδειγμένης φροντίδας. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, η φύση και η κλινική εικόνα των τραυματισμών του 7 μηνών βρέφους εγείρουν ενδείξεις κακοποίησης. Οι θεράποντες ιατροί, αξιολογώντας τα ευρήματα, έκριναν ότι τα τραύματα δεν συνάδουν με την εκδοχή ενός τυχαίου ατυχήματος. H ιατροδικαστής κλήθηκε από την αστυνομία και εξέτασε χθες Κυριακή το βρέφος.