Πάτρα: Στο εδώλιο η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή (6/11), στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών, ανάμεσά τους και των δύο παιδιών της.

Η κατηγορούμενη έφτασε περίπου στις 9 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρώνκαι πέρασε το κατώφλι της δικαστικής αίθουσας με γοργό βήμα, φορώντας μαύρα ρούχα, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, παρά τις σχετικές ερωτήσεις.

Την ίδια ώρα, δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου, ενώ συγγενείς έχουν αναρτήσει πανό με φωτογραφίες των παιδιών και μηνύματα μνήμης και δικαίωσης.

Οι τρεις υποθέσεις που εξετάζονται στη δίκη

Η 26χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η δίκη αφορά τρεις υποθέσεις θανάτων βρεφών: ενός βρέφους έξι μηνών, τον Φεβρουάριο του 2021, το οποίο ήταν παιδί φίλης της, του δικού της βρέφους ηλικίας 19 ημερών, τον Ιούνιο του 2022, καθώς και του δεύτερου παιδιού της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η κατηγορούμενη φέρεται να έχει προβεί σε ομολογία, ενώ η υπεράσπισή της αναμένεται να θέσει ζήτημα μειωμένου καταλογισμού.

Εκτός της σημερινής δίκης η υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη

Σημειώνεται πως η υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη, ηλικίας τριών ετών, από την Αμαλιάδα, δεν περιλαμβάνεται στο σημερινό κατηγορητήριοκαι δεν εξετάζεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης.

Πρόκειται για μία ξεχωριστή υπόθεση, για την οποία η Ειρήνη Μουρτζούκου δεν έχει παραδεχτεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Πανό και φωτογραφίες των παιδιών έξω από το δικαστήριο

Ιδιαίτερα φορτισμένο είναι το κλίμα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όπου έχουν αναρτηθεί πανό με φωτογραφίες των παιδιών και μηνύματα όπως «Πέντε αθώες ψυχές», «Δεν ήταν αριθμός, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ» και «Το μεγάλο γιατί».

Πολλοί μάρτυρες και πραγματογνωμοσύνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει η ακροαματική διαδικασία, καθώς έχουν κληθεί να καταθέσουν πολλοί μάρτυρες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι πραγματογνωμοσύνες που έχουν διενεργηθεί. Το δικαστήριο καλείται να εξετάσει αναλυτικά τα στοιχεία, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι θάνατοι των βρεφών, αλλά και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελική πρόταση δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης σχετικά με το ενδεχόμενο μειωμένου καταλογισμού.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου βρισκόταν από χθες στο Τμήμα Μεταγωγών της Πάτρας, καθώς μεταφέρθηκε από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών, όπου κρατείται από τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχοντας προηγουμένως οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πηγή: ertnews.gr