Πάτρα: Πατέρας και γιος τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/05) στην Πάτρα, όπου ένας πατέρας και ο 17χρονος γιος του έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο.

Η μοτοσικλέτα τους εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα. Για άγνωστους ακόμη λόγους, ο 52χρονος πατέρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο 17χρονος γιος του.

Ο 52χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.