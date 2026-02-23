Πάτρα: Πάνω από 600 περιστατικά μέθης, τραυματισμούς και ξυλοδαρμούς αντιμετώπισε ο Ερυθρός Σταυρός

Αντιμέτωπος με εκατοντάδες περιστατικά που αφορούσαν μέθη, τραυματισμούς και ξυλοδαρμούς, βρέθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα , κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Αποκριάς, με τη συμβολή 180 εθελοντών.

Αναλυτικά, σε πλήρη ετοιμότητα και κινητοποίηση βρέθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) στην Πάτρα, με την πολύτιμη και καθοριστική συμβολή 180 εθελοντών Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρείτες – Διασώστες και Ναυαγοσώστες, έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού και κοινωνικών λειτουργών – ψυχολόγων του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ε.Ε.Σ., οι οποίοι στελέχωσαν το υπαίθριο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στην Πλατεία Γεωργίου, προκειμένου να διασφαλίσουν, την ομαλή διεξαγωγή της τριήμερης κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού.

Με την στήριξη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Δήμου Πατρέων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανέπτυξε έναν κύριο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, από την Παρασκευή (20/2) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας (23/2), στον «Έσπερο».

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Πάτρινο καρναβάλι 2026. tempo24.gr

Πάνω από 600 περιστατικά

Παράλληλα, πλήρως εξοπλισμένες κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., υπήρχαν κατά τη διάρκεια των παρελάσεων ώστε να καλυφθεί οποιοδήποτε περιστατικό χρειαστεί.

Μάλιστα, όπως είπε ο Δημήτρης Χαλιώτης, υπεύθυνος ναυαγοσωστών και Σαμαρειτών Διασωστών του ΕΕΣ μιλώντας στο tempo24.gr, απαιτήθηκε η συνδρομή τους σε πάρα πολλά περιστατικά μέθης και τραυματισμών.

Αναλυτικά, 223 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ στα 400 έφτασαν χθες Κυριακή, τα άτομα που πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο.

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η διακομιδή τους στα νοσοκομεία, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ενώ δεν έλειψαν και τα περιστατικά ξυλοδαρμών, τα οποία αυξήθηκαν τη νύχτα της Κυριακής και τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με τον κ. Χαλιώτη.