Πάτρα: Νοσηλεύεται σοβαρά υποσιτισμένο βρέφος 4 μηνών με τραύματα στα πόδια, πιθανόν από τρωκτικά

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα οι γονείς βρέφους τεσσάρων μηνών που διέμενε σε καταυλισμό, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως. Θα οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα. Το βρέφος που αρχικά είχε διασωληνωθεί, ήταν υποσιτισμένο και έφερε τραύματα στα πόδια, ίσως από δαγκώματα τρωκτικών.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε σε ιδιαιτέρως άσχημη κατάσταση αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια στο Ρίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφότου σταθεροποιήθηκε έχει πλέον αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.

Σήμερα το βρέφος θα εξεταστεί από δερματολόγους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα στα πόδια του προκλήθηκαν πράγματι από δαγκώματα τρωκτικών.

Οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 η μητέρα) οι οποίοι έχουν άλλα έξι παιδάκια ζουν στον καταυλισμό Ρώμα στο Ρηγανόκαμπο της Πάτρας. συνελήφθησαν χθες το βράδυ και θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως .