Πάτρα: Μωρό 8 μηνών νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο σώμα

Ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καραμανδάνειο στην Πάτρα, φέροντας σοβαρά τραύματα, όπως κατάγματα και εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Οι γιατροί εκτιμούν ότι τα τραύματα δεν προέρχονται από ατύχημα, αλλά ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα κακοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες στον Πύργο, όταν ένας πολίτης εντόπισε μία νεαρή γυναίκα Ρομά να κρατά στην αγκαλιά της το βρέφος, το οποίο έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Ο πολίτης παρενέβη και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου και νοσηλεύτηκε για περίπου μία εβδομάδα. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Εκεί, οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν άμεσα ότι τα τραύματα που φέρει το βρέφος δεν συνάδουν με ατύχημα, αλλά παραπέμπουν σε πιθανή κακοποίηση. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.