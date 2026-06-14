ΕΛΛΑΔΑ

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγα λεπτά μετά τις 19 σήμερα (14/6) το απόγευμα το αεροσκάφος που μετέφερε τον νέο προπονητή της ομάδας του Άρη στη Θεσσαλονίκη, Βασίλη Σπανούλη.

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους

Χιλιάδες φίλαθλοι της ομάδας από νωρίς το απόγευμα είχαν κατακλύσει το αεροδρόμιο, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους.

Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική με τους φιλάθλους να φωνάζουν συνθήματα, να ανάβουν πυρσούς και να φωνάζουν το όνομα του αγαπημένου προπονητή. Η έξοδος του Βασίλη Σπανούλη έγινε από το Macedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα των αφίξεων, εξαιτίας του πλήθους κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (15/6) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

Δείτε φωτογραφίες:

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους
«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

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