«Πάτησε» Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης: «Κιτρίνισε» το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από χιλιάδες φιλάθλους

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγα λεπτά μετά τις 19 σήμερα (14/6) το απόγευμα το αεροσκάφος που μετέφερε τον νέο προπονητή της ομάδας του Άρη στη Θεσσαλονίκη, Βασίλη Σπανούλη.

Χιλιάδες φίλαθλοι της ομάδας από νωρίς το απόγευμα είχαν κατακλύσει το αεροδρόμιο, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους.

Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική με τους φιλάθλους να φωνάζουν συνθήματα, να ανάβουν πυρσούς και να φωνάζουν το όνομα του αγαπημένου προπονητή. Η έξοδος του Βασίλη Σπανούλη έγινε από το Macedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα των αφίξεων, εξαιτίας του πλήθους κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (15/6) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

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ΠΗΓΗ: ΕΡΤ