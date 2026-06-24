ΠΑΣΟΚ: Τρεις τροπολογίες για 120 δόσεις, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού

Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών.

Η πρώτη τροπολογία αφορά τη δημιουργία νέας ρύθμισης έως 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τους δήμους. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δυνατότητα ένταξης χωρίς προκαταβολή για χρέη έως 100.000 ευρώ, καθώς και σημαντικές εκπτώσεις σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, που φθάνουν έως και τη συνολική διαγραφή τους σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Παράλληλα, προβλέπεται η αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων για όσους τις απώλεσαν.

Με δεύτερη τροπολογία προτείνεται η θέσπιση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Ο λογαριασμός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την είσπραξη εσόδων από ηλεκτρονικές συναλλαγές και για την κάλυψη βασικών λειτουργικών υποχρεώσεων, όπως μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές υποχρεώσεις και πληρωμές προμηθευτών.

Η τρίτη τροπολογία αφορά την αναβάθμιση του πλαισίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται υποχρεωτική αιτιολόγηση από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων όταν απορρίπτουν προτάσεις ρύθμισης δανειοληπτών, καθώς και η δημιουργία ανεξάρτητων Επιτροπών Διευθέτησης Οφειλών στις Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες θα μπορούν να προσφεύγουν οι οφειλέτες.

Παράλληλα, προτείνονται αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό του νόμου 4738/2020, όπως η υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία, η γνωστοποίηση στους οφειλέτες των προτάσεων που παράγει η πλατφόρμα, η βελτίωση των όρων ρύθμισης για ευάλωτα νοικοκυριά και αγρότες, καθώς και κυρώσεις για πιστωτές που δεν συνεργάζονται ή δεν αιτιολογούν τις αποφάσεις τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των δανειοληπτώνέναντι των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Η πρόταση προβλέπει υποχρέωση πλήρους ενημέρωσης για την πορεία και το ύψος της οφειλής, δωρεάν χορήγηση εγγράφων και συμβάσεων στους οφειλέτες, παρουσία σημείων εξυπηρέτησης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και αυστηρότερες εγγυήσεις κατά τη διαδικασία ρύθμισης και αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην ουσιαστική ανακούφιση νοικοκυριών, επαγγελματιών και αγροτών, καθώς και στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης των ιδιωτικών οφειλών.