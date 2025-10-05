ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του Γιώργου Πρασιανάκη

Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον πρώην βουλευτή Χανίων του κόμματος, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή, και εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

«Δημοκράτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και πάντα δημιουργικά και μαχητικά παρεμβατικός, ο Γιώργος Πρασιανάκης αφιέρωσε την πολιτική του διαδρομή στην υπεράσπιση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως κοινοβουλευτικός απέσπασε τον σεβασμό όλων για το ήθος, την ευθυκρισία και την εντιμότητά του, ενώ πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες με γνώμονα την προαγωγή της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ιδιαίτερη πατρίδα του», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.