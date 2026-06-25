ΠΑΣΟΚ: Στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας στις επόμενες εκλογές ο Γιάννης Σγουρός

Στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στις επόμενες εκλογές, θα συμμετέχει ο Γιάννης Σγουρός. «Ο κ. Σγουρός θα συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή», αναφέρει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μετά από συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Σγουρός έχει συνδέσει το όνομά του με τα μεγάλα έργα πνοής κατά τη θητεία του ως περιφερειάρχης Αττικής και νομάρχης Αθηνών.

Διέγραψε λαμπρή πορεία στον αθλητισμό, ως αθλητής και πρόεδρος στον Μίλωνα, αλλά και από τις θέσεις του ως γενικός γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και κατόπιν της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004».