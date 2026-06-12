ΠΑΣΟΚ σε Κυρανάκη: «Οι νέοι βιώνουν την ακρίβεια και τα υψηλά ενοίκια, όχι εικονική πραγματικότητα»

Με μια καυστική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ – KINAΛ σχολίασε τη σημερινή δήλωση του ραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά» με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο νέος Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα «πείσει» τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητα τους επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σχεδόν τους κουνάει το δάχτυλο ότι το καθημερινό τους βίωμα με τα ενοίκια στα ύψη, το κυκλοφοριακό χάος, την ακρίβεια, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι …εικονική πραγματικότητα.

Κύριε Κυρανάκη, την απάντηση στο ερώτημα σας την έδωσε ήδη από χθες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μην σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας αναμασώντας την τσίχλα περί «λεφτόδεντρου».

Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται, εξάλλου.

Η κυβέρνηση σας, για παράδειγμα, είχε ως προτεραιότητα να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση σε ημετέρους για την καμπάνια ενημέρωσης των αποδήμων κάνοντας μπίζνες ως συνήθως.

Αν ψάχνετε για «λεφτόδεντρα», αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει «επιδημία» παραιτήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας»