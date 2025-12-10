ΠΑΣΟΚ: “Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα της χαμένης ευκαιρίας”

Μια τρίτη λίστα 135 μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία η κυβέρνηση έχει υποβάλει πρόταση αναθεώρησης, παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά αντίστοιχη πρωτοβουλία που παίρνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από εκείνες του Φεβρουαρίου 2024 και Ιουλίου 2025, σημειώνοντας ότι εκείνο ερευνά και ενημερώνει, καθώς “η κυβέρνηση κρύβεται και οφείλει να εξηγήσει”.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για 135 μέτρα “και ακόμα περισσότερα έργα” για τα οποία “η κυβέρνηση φαίνεται, με βάση το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης που η ίδια υπέβαλε πριν λίγες μέρες στα ευρωπαϊκά όργανα, να ζητάει μείωση στόχων και περιεχομένου ή/και αλλαγή χρονοδιαγράμματος ή/και την απένταξή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”.

“Ακόμα μία μέγιστη αναθεώρηση -δεύτερη μέσα σε μόλις 4 μήνες- του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σωρεία τροποποιήσεων αλλά και απεντάξεων μέτρων και στόχων στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Aλλά η κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, αρνείται να ενημερώσει ολοκληρωμένα την ελληνική κοινωνία”, τονίζει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του με τίτλο: “Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα της χαμένης ευκαιρίας”. Σημειώνει ότι τώρα η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση αναθεώρησης του “Ελλάδα 2.0” για συνολικά 153 μέτρα από τα συνολικά 180 μέτρα/δράσεις (ποσοστό 85%) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σχολιάζοντας ότι “τα 18 τα έχει διαφημίσει δεόντως η κυβέρνηση γιατί έχουν καλά νέα. Για τα υπόλοιπα όμως 135 μέτρα δεν είπε κουβέντα”.

Στην εκτενή λίστα που παραθέτει το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί αντιπαραβολή της διαχρονικής εξέλιξης κάθε ενός από αυτά τα 135 μέτρα, μέσα από το αρχικό κείμενο του “Ελλάδα 2.0” και τα κείμενα των “αλλεπάλληλων αναθεωρήσεων”. Σημειώνει πως “η ίδια η κυβέρνηση ζήτησε την τροποποίηση ή/και απένταξή τους” και πως “το τι επακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση είναι δουλειά της να το εξηγήσει” και “όφειλε ήδη να το έχει κάνει”.

“Ανησυχούμε ότι συνολικά η Ελλάδα με το Ταμείο Ανάκαμψης χάνει μία μοναδική ευκαιρία”, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ως ένα “πρώτο προφανές πολιτικό συμπέρασμα” αναφέρει ότι “σε έναν μεγάλο αριθμό μέτρων η ελληνική κυβέρνηση αναγκάζεται να κατεβάσει τον πήχη προκειμένου να διασωθεί ό,τι μπορεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”, όμως “δεν εξηγεί συγκεκριμένα γιατί το κάνει σε κάθε μέτρο και ποιος ευθύνεται για αυτό” και πως “τώρα είναι η ώρα η kυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πράγματα τόσο για τις αιτίες των αλλαγών όσο και για το αποτύπωμά τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία”.

Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει το σημείο που αφορά στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως αναφέρει, “η ίδια η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται για πρώτη φορά να παραδέχεται ότι στο τέλος του 2025 το ύψος των προβλεπόμενων δανειακών διευκολύνσεων που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες θα είναι μειωμένο στα 9,8 δισ. ευρώ από 11,182 δισ. ευρώ που προβλεπόταν μέχρι πριν λίγους μήνες. Και ότι το αντίστοιχο ύψος των δανείων στο τέλος του προγράμματος θα φτάσει στα 13,268 δισ. ευρώ από 15,428 δισ. ευρώ που προβλεπόταν μέχρι τον περασμένο Ιούλιο (μείον 2,2 δισ. ευρώ περίπου)”. Σχολιάζει ότι “μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο για την απώλεια πόρων η κυβέρνηση, σύμφωνα με τη νέα πρόταση αναθεώρησης, φαίνεται ότι θυμήθηκε τελευταία στιγμή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (προτείνει σχετικό νέο μέτρο, το 16403 σε συνδυασμό με το 16405) στην οποία προτείνει να μεταβιβαστούν 2 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λίγο πριν τη λήξη του”. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι “η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει επακριβώς τι συμβαίνει και γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο πάρα πέντε για να ενεργοποιηθεί σε αυτό τον βαθμό η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα”.

Ακολουθεί σε επισύναψη η λίστα των 135 μέτρων που δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ