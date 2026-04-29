ΠΑΣΟΚ: “Ως εδώ η κοροϊδία κ. Δένδια” για τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά

Σκληρή κριτική στην πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ασκεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με κοινή ανακοίνωση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη και του Τομέα Άμυνας του κόμματος, απευθυνόμενη στον υπουργό Νίκο Δένδια.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι την 1η Απριλίου 2025 το γραφείο του υπουργού διαβίβασε, μέσω υπηρεσιακού σημειώματος, εντολή ώστε στις συμβάσεις με φορείς του εξωτερικού να επιδιώκεται συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, πριν από την απόφαση αυτή είχαν ήδη συμφωνηθεί συμβάσεις που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του εξοπλιστικού προγράμματος, χωρίς πρόβλεψη για συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως υποστηρίζει, οι αντιδράσεις του κόμματος και των φορέων της αμυντικής βιομηχανίας οδήγησαν στην έκδοση της σχετικής οδηγίας, η οποία –κατά την ίδια πηγή– προβλήθηκε επικοινωνιακά από τον υπουργό.

Παράλληλα, το κόμμα τονίζει ότι για την ουσιαστική εξασφάλιση υποκατασκευαστικού έργου απαιτείται θεσμικό πλαίσιο, όπως υποχρέωση σύναψης σχετικών συμφωνιών πριν από την υπογραφή συμβάσεων με το Δημόσιο, πρόβλεψη εγγυητικών επιστολών και ποινικών ρητρών, καθώς και σαφής τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ακόμη ότι, παρά τις επισημάνσεις αυτές, δεν υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση των ανησυχιών του μέσω συμβάσεων που συνήφθησαν μετά την 1η Απριλίου 2025.

Όπως αναφέρεται, ελληνικές εταιρείες που επελέγησαν ως υποκατασκευαστές από ξένους προμηθευτές φέρονται να υποχρεώνονται σε αποδοχή δυσμενών οικονομικών και παραγωγικών όρων.

“Ως εδώ η κοροϊδία κ. Δένδια”, καταλήγει η ανακοίνωση, καλώντας τον υπουργό να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που θα καθιστά υποχρεωτική την παροχή υποκατασκευαστικού έργου προς την ελληνική αμυντική βιομηχανία.