ΠΑΣΟΚ: Πρώην στελέχη από ΜεΡΑ25 και Ποτάμι ανάμεσα στα 29 μέλη της λίστας διεύρυνσης

Δύο πρώην Βουλευτές του ΜέΡΑ25 και έναν Βουλευτή από το Ποτάμι συμπεριλαμβάνει η λίστα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ με τα νέα 29 μέλη, την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής του κόμματος.

Στη νέα λίστα, είναι επίσης πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πρώην Δήμαρχοι, αρκετοί πανεπιστημιακοί και γιατροί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κώστας Σκανδαλίδης με τις ομιλίες τους κατά τη σημερινή συνεδρίαση έδωσαν έμφαση στην ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια προσέγγισης ανθρώπων από όμορους χώρους και από την κοινωνία, χωρίς face control αλλά με κανόνες.

Μιλώντας στη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «σήμερα ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες, τους οποίους ανακοίνωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Στην πορεία προς τις εκλογές πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Και ο αγώνας θα δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Χρειάζεται η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, να στείλουμε προγραμματικά, πολιτικά, καθαρά μηνύματα σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο».

«Θέλω να γνωρίζετε ότι θα δώσουμε αυτή τη μάχη με ευπρέπεια, με ευθύνη και με αγωνιστικότητα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ διότι ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε άνθρωποι με εμπειρία, με γνώση που μπορείτε να συνεισφέρετε και στον εμπλουτισμό του προγράμματός μας και των θέσεών μας, αλλά πάνω απ’ όλα στη μάχη που πρέπει να δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία με στόχο την πολιτική αλλαγή», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ