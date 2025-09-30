ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Oι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Νέα επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο πρωθυπουργός καταγγέλλει τα fake news, αλλά ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος εδώ και πέντε μέρες δεν διαψεύδουν τον κ. Σάλμα. Ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει αρχικά στη ανακοίνωσή.

Αφού προσθέτει, δε, πως «Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υπογραμμίζει «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσουκαλάς καταλήγοντας, σχολιάζει ότι «πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών», για να σημειώσει πως «οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή».

FacebookTwitterLinkedinEmail