ΠΑΣΟΚ: Oι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη

Νέα επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο πρωθυπουργός καταγγέλλει τα fake news, αλλά ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος εδώ και πέντε μέρες δεν διαψεύδουν τον κ. Σάλμα. Ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει αρχικά στη ανακοίνωσή.

Αφού προσθέτει, δε, πως «Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υπογραμμίζει «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσουκαλάς καταλήγοντας, σχολιάζει ότι «πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών», για να σημειώσει πως «οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή».