ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης ανέλαβε συνήγορος του Γεωργιάδη – Ερωτήματα για «ανύπαρκτο δημοσιογράφο»

Σκληρή απάντηση έδωσε το ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι «διαφημίζει τη νομική του ιδιότητα» και ότι «έχει αναλάβει συνήγορος του κ. Γεωργιάδη».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο κ. Μαρινάκης «σχεδόν παρακαλεί» τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά κατά του υπουργού, ενώ «η λάσπη περί παρανομιών κατέρρευσε» και πλέον η κυβέρνηση «καταφεύγει στη μομφή της ανηθικότητας».

Το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον πρόεδρό του, σημειώνοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου. Ειδικότερα, ζητά να διευκρινιστεί αν το Mononews έχει δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας εργαζόμενο με το όνομα «Δημήτρης Κατακουζηνός», τον οποίο χαρακτηρίζει «ανύπαρκτο πρόσωπο».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι, εάν δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, τότε «πρόκειται για μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις». Παράλληλα, ρωτά αν ο συγκεκριμένος «δημοσιογράφος» είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει «καθαρά και άμεσα» αν πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου ή για «ακόμη μία έκφανση μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου Ομάδα Αλήθειας». Σε διαφορετική περίπτωση, καταλήγει το κόμμα «θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο ‘δημοσιογράφο’ και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».