ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσίπρας ταυτίζεται με το Μαξίμου και ρίχνει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος απαντά στις επικρίσεις του αρθρογράφου και συνομιλητή του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού.

“Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς”, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως “μετά την αποτυχία των μεσσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα.

Και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο.

Επίσης το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως “όταν ως πρώην πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ”

Στην αιχμηρή απάντηση του το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει συνειδητά να ταυτιστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, συμφωνώντας με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.

“Όταν αντί να κάνεις αντιπολίτευση, ομολογείς μόνος σου πως σε νοιάζει μόνο να νικήσεις το ΠΑΣΟΚ, δε σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όταν τα στελέχη σου δίνουν την εικόνα Βαβέλ, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ, «προσθέτει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Συμπληρώνει πως επιλέγει τη λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ «μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ που έχεις και των ψηφιακών συμμοριών αλά «Ομάδα Αλήθειας», μην περιμένεις να μην το καταλάβει ο δημοκρατικός κόσμος».

“Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα.

Πάρτι στο Μαξίμου κάνουν απ’ όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Για αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη” καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.