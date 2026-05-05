Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα απάντησε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο OPEN TV.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι βρίσκεται «σε μόνιμη φάση κατ’ εξακολούθηση ψεύτη», επιχειρώντας –όπως υποστηρίζει– να καλύψει «θεσμικές ακροβασίες και αθλιότητες» της κυβέρνησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της επιλογής επικεφαλής της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει «πρωτοφανή μεθόδευση» ώστε να μην διοριστεί το πρόσωπο που συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση εμφανίζεται αντιφατική στις εξηγήσεις της, καθώς –όπως αναφέρεται– «τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε συμφωνία αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία», καταλήγοντας στην αιχμή ότι «έχετε πια γελοιοποιηθεί».

Το κόμμα της αντιπολίτευσης ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι», ενώ χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ως «κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals».

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφές πολιτικό μήνυμα, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «θα σας ξεβολέψει», προϊδεάζοντας για συνέχιση της σκληρής αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλιότητες της κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί.

Στριμωγμένοι στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πρόσωπο που συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5, τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε «συμφωνία» αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε «τηλεφωνική επικοινωνία» κ.ο.κ. Έχετε πια γελοιοποιηθεί.

Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι.

Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει, θα το συνηθίσετε.