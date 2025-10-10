ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μαρινάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη και τώρα οι κυβερνητικές “πηγές” τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα»

Ο κ. Μαρινάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη και τώρα οι κυβερνητικές “πηγές” τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Καλά ξεμπερδέματα!», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τις πηγές της κυβέρνηση.

Αναφέρει ειδικότερα:

«Ο κ. Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε όπως και οι “πηγές” πιστοποιούν: “Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και ‘κληρονόμησε” ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε ‘αποκλειστική’ πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη”».

Αφού δεν είχε, λοιπόν, την αποκλειστική πολιτική ευθύνη, ίσως θα ήταν σκόπιμο οι “πηγές” της κυβέρνησης να ζυγίσουν …πόση πολιτική ευθύνη χρεώνουν στον κ. Βορίδη και να μας ενημερώσουν.

Ο κ. Μαρινάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη και τώρα οι κυβερνητικές “πηγές” τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Καλά ξεμπερδέματα!

Και επί τη ευκαιρία:

– Ο κ. Μητσοτάκης με ποιον συμφωνεί για τα τεκταινόμενα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Με τον πρώην υπουργό του, που κάλυψε από τις ποινικές ευθύνες, ή με τον σύμβουλό του;

-Αλήθεια, πέντε ολόκληρα χρόνια στο Μαξίμου δεν ήπιαν με τον κ. Βάρρα έναν καφέ για να συζητήσουν τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιες παρανομίες “ξεκάρφωνε”;».