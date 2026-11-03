ΠΑΣΟΚ: Να απαντήσει η Αυγερινοπούλου για την υπόθεση «Mr. Χωριάτικο»

Απαντήσεις ζητά το ΠΑΣΟΚ από την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία Αυγερινοπούλου για τις πληροφορίες δημοσιεύματος που αφορούν τον πρώην σύζυγό της και την υπόθεση του «Mr. Χωριάτικο».

Επίσης καλεί τη βουλευτή να δώσει απαντήσεις και για το πόθεν έσχες του το 2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ:

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento ο πρώην σύζυγος της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσίας Αυγερινοπούλου, φέρεται να είναι συνέταιρος του «Mr. Χωριάτικου» με offshore δεκάδων εκατομμυρίων.

Επιπλέον το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι στις δηλώσεις πόθεν έσχες της κας. Αυγερινοπούλου το 2019, όταν και επανεξελέγη βουλευτής, απουσιάζει η δήλωση περιουσιακών στοιχείων του συζύγου της καθώς δηλώνει άγαμη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν καθαρές απαντήσεις χωρίς τις συνηθισμένες υπεκφυγές. Αναμένουμε τις εξηγήσεις και θα θα επανέλθουμε.