ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο των τακτικών διαδικτυακών συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στην Κεντρική Μακεδονία, πραγματοποιήθηκε χθες, 9 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Ν.Ε.Ε.Α. Α’ – Β’ Θεσσαλονίκης, η πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση των μελών του οργάνου. Στη συνάντηση συμμετείχαν διαδικτυακά ο Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ηρακλής Δρούλιας, τα μέλη της Γραμματείας Οργανωτικού, Χάρης Μελίδης, Νικήτας Φραγκισκάκης και Χρόνης Μακρίδης, οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών της ΠΚΜ, καθώς και όσα μέλη του οργάνου δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν δια ζώσης.

Μετά την εισήγηση του Γραμματέα Οργανωτικού, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για θέματα πολιτικής και οργανωτικής λειτουργίας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Επιτροπές και τους αντίστοιχους κοινοβουλευτικούς τομείς, εκδηλώσεις και δράσεις με στόχο την προβολή του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και την οργανωτική προετοιμασία ενόψει των προσεχών εκλογών. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων του οργάνου, καθώς και οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στις αρχές της νέας χρονιάς.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν, κατά αλφαβητική σειρά, οι:

Ασλάνογλου Κώστας – Επικοινωνίας

Αχτσιόγλου Γιάννης – Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής

Βαλταδώρου Κέλλυ – Κράτους και Δημόσιας Διοίκησης

Καλπακίδης Δαμιανός – Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Καλπίδου Ελπίδα – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κείσογλου Παναγιώτης – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κωνσταντινίδης Αριστείδης – Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας

Μαγδάκη Ειρήνη – Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μαλλιαράκη Λίτσα – Διεύρυνσης

Μαυρόπουλος Σωτήρης – Δικτύων και Συνδικαλισμού

Μεταλούλης Αχιλλέας – Επικοινωνίας

Μυταυτσής Γιάννης – Νεολαίας

Πάντσιος Πασχάλης – Οικονομίας

Παπαγεωργίου Βίκυ – Δικαιοσύνης και Θεσμών

Παπαδόπουλος Γεώργιος – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παπουλίδης Σταμάτης – Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας

Πετρίδου Βίκυ – Ισότητας και Γυναικών

Τσικούρας Χρήστος – Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επενδύσεων

Χαλκίδης Αναστάσιος – Αγροτικού

Τον οργανωτικό συντονισμό αναλαμβάνουν οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών Εκλογικού Αγώνα (Ν.Ε.Ε.Α.) της Κεντρικής Μακεδονίας: Γιάντσης Γιώργος, Γραμματέας Πέλλας, Κακάρης Γιώργος, Γραμματέας Ημαθίας, Κουτσοχήνας Στάθης, Γραμματέας Α΄ Θεσσαλονίκης, Λιολίδης Θεόδωρος, Γραμματέας Χαλκιδικής, Λιόλιος Δημήτρης, Γραμματέας Πιερίας, Μπατζαρακίδης Γιάννης, Γραμματέας Β΄ Θεσσαλονίκης, Παζαρτζικλής Λάζαρος, Γραμματέας Κιλκίς, Στεργίου Νίκος, Γραμματέας Σερρών.