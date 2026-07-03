ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό: Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζητά την παραίτηση του γγ Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, καθώς όπως αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος «έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του γγ Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι».

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι «ο σύμβουλος του πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα, κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές, ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο» και σημειώνει:

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με «άτυπη ενημέρωση» επιχειρεί ναυποβαθμίσει την υπόθεση που αφορά τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο, και να καλύψει, όπως αναφέρει, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για τη φύση της υπόθεσης και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο της επικοινωνίας που φέρεται να είχε ο αξιωματούχος, καθώς και για πιθανές διαρροές πληροφοριών.

Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «χαμηλώσει» τη σημασία του ζητήματος και επαναλαμβάνει ότι η αποπομπή του κ. Ντόκου αποτελεί, όπως τονίζει, «μονόδρομο».