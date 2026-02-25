ΠΑΣΟΚ: Κάθε κυβερνητική αστοχία μετατρέπεται σε βάρος για τον παραγωγό

«Κάθε κυβερνητική αστοχία μετατρέπεται σε βάρος για τον παραγωγό. Οι αγρότες κλήθηκαν να αποδείξουν με ψηφιακά εργαλεία που δεν λειτουργούν, ότι καλλιέργησαν τη γη τους πριν μήνες για να λάβουν νόμιμες ενισχύσεις», επισημαίνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.

Όπως σημειώνει το κόμμα της αντιπολίτευσης, «σε μια χώρα που καταγράφει την 4η χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον ψηφιακό αναλφαβητισμό στις αγροτικές περιοχές και την 3η χειρότερη θέση στη συμμετοχή νέων κάτω των 40 ετών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι πρόσφατες κυβερνητικές επιλογές δοκιμάζουν ξανά τα όρια της αντοχής της ελληνικής υπαίθρου».

«Η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ «επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που εξαρχής είχαμε διατυπώσει. Πρόκειται για μια βεβιασμένη διοικητική μεταβολή, που δεν απαντά στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών, αλλά επιχειρεί να συγκαλύψει αστοχίες και στρεβλώσεις, μεταφέροντας το βάρος στους ίδιους τους αγρότες. Μέσα σε μόλις οκτώ εργάσιμες ημέρες, οι παραγωγοί κλήθηκαν να κατεβάσουν εφαρμογή στο κινητό τους, να ενεργοποιήσουν διαδικασίες μέσω κωδικών της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, να υποβάλουν φωτογραφικό υλικό για ζητήματα δορυφορικής αποτύπωσης (monitoring), και να αποδείξουν καλλιέργειες που έχουν συγκομιστεί εδώ και μήνες».

Ακόμη προσθέτει ότι «την ίδια στιγμή, διαπιστώθηκαν σοβαρές δυσλειτουργίες σε αγροτεμάχια που δεν εμφανίζονταν στο σύστημα, σε εφαρμογή διαθέσιμη μόνο για συσκευές android, σε έλλειψη σαφών οδηγιών και τεχνικής υποστήριξης. Το αποτέλεσμα της επιλογή στους είναι αγροτεμάχια ουσιαστικά «μπλοκαρισμένα», ενισχύσεις σε αβεβαιότητα και καμία ξεκάθαρη δέσμευση για τον χρόνο εξέτασης των ενστάσεων ή την καταβολή των πληρωμών. Το σύστημα φαίνεται να σχεδιάστηκε χωρίς να λαμβάνει υπόψη βασικά γεωχωρικά δεδομένα και πραγματικές καλλιεργητικές συνθήκες. Με αυτές τις συνθήκες είναι ορατός ο κίνδυνος απώλειας κρίσιμων ενισχύσεων για την επιβίωση των παραγωγών».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς. Δεν μπορεί κάθε αστοχία της να μετατρέπεται σε βάρος για τον παραγωγό. Δεν μπορεί ο αγρότης να καλείται να αποδείξει μέσα σε λίγες ημέρες, με ψηφιακά εργαλεία που δεν λειτουργούν, ότι καλλιέργησε τη γη του για να λάβει τις νόμιμες ενισχύσεις του. Για το ΠΑΣΟΚ οι αγρότες μας δεν είναι αριθμοί σε μια ψηφιακή πλατφόρμα ούτε παράπλευρη απώλεια διοικητικών επιλογών. Είναι πυλώνας παραγωγικής διαδικασίας και κοινωνική συνοχής για τη χώρα», καταλήγει το κόμμα της αντιπολίτευσης.