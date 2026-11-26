Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ ανοίγουν οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, μετά τις σημερινές συλλήψεις από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλογίζει στην κυβέρνηση πολύμηνη αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι «εφάρμοζε τον κανόνα της σιωπής» και ότι «έκανε επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Σήμερα το θέμα με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή τη δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων.

Ήταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ που είχε αναδείξει το σκάνδαλο με Ερώτηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 και ήταν ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης που αλλεπάλληλες φορές ρώτησε απευθείας τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια.

Τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» κόστισαν σαν… βίλες.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το πόρισμα της, αγοράστηκαν έναντι περίπου 300.000 ευρώ το ένα, ενώ αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά κόστιζαν περίπου 66.000 ευρώ.

Σε συνέχεια του πορίσματος της ΕΔΕΛ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση εφάρμοζε τον «κανόνα της σιωπής» και σε αυτή την υπόθεση όπου είναι υπόλογη και εκτεθειμένη.

Έκανε επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Μάλιστα το καλοκαίρι έβγαλε το ακροδεξιό της εξαπτέρυγο, Άδωνι Γεωργιάδη να προπαγανδίζει ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και να φτάνει στο σημείο να ζητεί μάλιστα από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης.

Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη.

Η χώρα θα γυρίσει σελίδα με το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».