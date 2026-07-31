ΠΑΣΟΚ κατά Αλέξη Τσίπρα: «Κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα» – Αιχμές για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ

Με αιχμηρή ανακοίνωση, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απάντησε στην ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ, θέτοντας στο επίκεντρο τη χρηματοδότησή του, ενώ παράλληλα έδωσε εκ νέου διευκρινίσεις για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «μετά από 24 ώρες» το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε πως τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων, οι επικοινωνιακές καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ καλύπτονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών του. Παράλληλα, σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, προηγουμένως στελέχη του κόμματος δήλωναν πως τις σχετικές δαπάνες κάλυπτε προσωπικά ο κ. Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «ενδιαφέρουσα μετατόπιση».

Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, επισημαίνοντας ότι:

Η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα και όχι από εταιρείες , με ονομαστικές εισφορές που συνοδεύονται από ΑΦΜ.

, με ονομαστικές εισφορές που συνοδεύονται από ΑΦΜ. Κάθε δωρητής μπορεί να συνεισφέρει έως 20.000 ευρώ ετησίως , ενώ για ποσά άνω των 500 ευρώ η καταβολή πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος.

, ενώ για ποσά άνω των η καταβολή πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Το κόμμα ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, δεν δικαιούται ακόμη χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων θεωρημένων κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που του χορηγηθούν τέτοια κουπόνια, η συνολική χρηματοδότηση μέσω αυτής της διαδικασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Με βάση τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «οι πολίτες μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους» σχετικά με τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος ΕΛΑΣ και το «πόθεν έσχες» των ακριβών εκδηλώσεών του, ενώ υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα».

Η ανακοίνωση επεκτείνεται και στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις αιτιάσεις του κόμματος ΕΛΑΣ. Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι:

Έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών του και τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της συμφωνίας , καταβάλλοντας κάθε χρόνο σημαντικό μέρος της κρατικής επιχορήγησης για την αποπληρωμή τους.

, καταβάλλοντας κάθε χρόνο σημαντικό μέρος της κρατικής επιχορήγησης για την αποπληρωμή τους. Από το 2010 και μετά δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ νέου δανεισμού.

Με το υπόλοιπο της κρατικής επιχορήγησης εξοφλεί όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις του και, όπως υποστηρίζει, δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ σε κανέναν.

Το ύψος των χρεών που εμφανίζεται σήμερα αποδίδεται, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στην επιβάρυνση του αρχικού δανεισμού με τόκους, πανωτόκια και τόκους υπερημερίας, που –όπως αναφέρει– ανέρχονται στο 12%-13% του αρχικού χρέους.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι εάν ο κ. Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να έχει απορίες για τον δανεισμό του κόμματος, μπορεί να ενημερωθεί από δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, την κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και τον κ. Γιάννη Ραγκούση, οι οποίοι σήμερα είναι στενοί συνεργάτες του.