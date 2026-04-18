ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη δείχνει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός

Η “Χαριλάου Τρικούπη”, σχολιάζοντας την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζει πως «υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει πως:

«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός.

Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήριά του στο προσωπικό του ρουσφέτι.

Τελικά, ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το Δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής».