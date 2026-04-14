ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση καλείται επισήμως να πάρει θέση για τον κ. Λαζαρίδη

«Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνει ότι «η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ομολογία του ότι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ». «Με άλλα λόγια, πληρωνόταν από το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια», προσθέτει.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει το ερώτημα αν «ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη που πρωταγωνιστεί στην τοξικότητα για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα» και ρωτά επιπλέον: «Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων;».

«Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ’ ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.